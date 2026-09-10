Αγιος Νικόλαος: Τρεις συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

Συνελήφθησαν χθες (09.09.2026) σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου τρεις (3) ημεδαποί (29χρονος, 19χρονος και 21χρονη) κατηγορούμενοι για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ενεργειών κα δράσεων για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών από αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσίας διαπιστώθηκε η διάθεση ναρκωτικών ουσιών, έναντι αντιτίμου, από τον 19χρονο στον 29χρονο.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στον 29χρονο βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε έλεγχος στον 19χρονος που επέβαινε σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αυτοσχέδιες συσκευασίες (φιξάκια) με ποσότητα κοκαΐνης.

Ακολούθησε έρευνα σε οικία στην οποία διέμεναν ο 19χρονος με την 21χρονη.

Συνολικά κατασχέθηκαν:

-55- αυτοσχέδιες συσκευασίες (φιξάκια) που περιείχαν ποσότητα κοκαΐνης συνολικού βάρους -42,6- γραμμαρίων

-342,8- γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη

Χρηματικό ποσό των -3.640- ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες

-1- ζυγαριά ακριβείας

-4- κινητά τηλέφωνα

Επιπλέον κατασχέθηκε η δίκυκλη μοτοσυκλέτα ως μέσο τέλεσης παράνομων ενεργειών.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.