Αγιος Νικόλαος: Του ήρθε η κλήση στο κινητό για το παράνομο παρκάρισμα

Photo of Media+ Media+ Send an email 19 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 19/05/2026
Ηλεκτρονικά στο κινητό ή στο email τους λαμβάνουν πλέον πολλοί οδηγοί και στον Άγιο Νικόλαο τις κλήσεις της Τροχαίας για παράνομη στάθμευση, μέσω του νέου ψηφιακού συστήματος βεβαίωσης παραβάσεων που εφαρμόζεται το τελευταίο διάστημα στην περιοχή.

Ο αστυνομικός χρησιμοποιεί tablet, φωτογραφίζει το όχημα και καταχωρίζει άμεσα την παράβαση στο σύστημα. Έπειτα, ο οδηγός ενημερώνεται σχεδόν αμέσως με SMS ή email ότι έχει βεβαιωθεί κλήση και πρέπει να τη δει μέσω της θυρίδας πολίτη στο gov.gr.

Ήδη έχουν σταλεί αρκετές ηλεκτρονικές κλήσεις στην περιοχή, ενώ το νέο σύστημα λειτουργεί παράλληλα με τις κλασικές χειρόγραφες κλήσεις.

Μάλιστα, ένας οδηγός που πάρκαρε για λίγο κοντά στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου έλαβε τόσο γρήγορα ειδοποίηση, που αρχικά νόμιζε πως ήταν απάτη.

Παράλληλα, η Ελληνική Αστυνομία προειδοποιεί ότι κυκλοφορούν και ψεύτικα μηνύματα που παριστάνουν τις κλήσεις της Τροχαίας. Τα πραγματικά μηνύματα δεν περιέχουν ποτέ link, γιατί οι απατεώνες προσπαθούν μέσω ψεύτικων συνδέσμων να κλέψουν προσωπικά στοιχεία.

