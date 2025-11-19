Αγιος Νικόλαος: Το πρόγραμμα για τον εορτασμό των Ένοπλων Δυνάμεων

H Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου εκδίδει το παρακάτω πρόγραμμα για τον εορτασμό της ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Γενικός Σημαιοστολισμός των Δημοσίων, Δημοτικών Καταστημάτων καθώς και των Καταστημάτων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Τραπεζών από την Ανατολή μέχρι και τη Δύση του ηλίου.

Φωταγώγηση της πόλης του Αγίου Νικολάου, των Δημοσίων, Δημοτικών Καταστημάτων

καθώς και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Τραπεζών.

08.00 π.μ. Επίσημη έπαρση της σημαίας στο Ηρώο των Πεσόντων.

10.15 π.μ. Επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας .

Μετά το πέρας της δοξολογίας θα αναγνωσθεί η ημερήσια διαταγή του Υπουργού

Εθνικής Άμυνας.

Εθνικής Άμυνας. Θα επακολουθήσει Επιμνημόσυνη Δέηση μπροστά στο χώρο του Μνημείου και θα κατατεθούν στεφάνια από τον Εκπρόσωπο της Κυβέρνησης, τους Βουλευτές της Π.Ε. Λασιθίου ,τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου, τους Εκπροσώπους κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, τον Ανώτερο Διοικητή Φρουράς, τον Αστυνομικό Διευθυντή, την Λιμενάρχη Αγίου Νικολάου, τον Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Λασιθίου, Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου, τον Πρόεδρο Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου, τον Πρόεδρο του παραρτήματος Αγίου Νικόλαου της ΠΕΑΕΑ, τον Πρόεδρο Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών, τον Πρόεδρο Εφέδρων Οπλιτών, τον Εκπρόσωπο Συλλόγου «ΚΟΜΑΝΤΟΣ

74», τον εκπρόσωπο του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας, το Πρόεδρο Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού, τον Πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Τοπ. Τμήμα Αγίου Νικολάου, τον Πρόεδρο του Εμπορικού, Τεχνικού & Οικονομικού Επιμελητηρίου Λασιθίου, τον Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου, τον Πρόεδρο πολιτικών συνταξιούχων Λασιθίου.

74», τον εκπρόσωπο του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας, το Πρόεδρο Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού, τον Πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Τοπ. Τμήμα Αγίου Νικολάου, τον Πρόεδρο του Εμπορικού, Τεχνικού & Οικονομικού Επιμελητηρίου Λασιθίου, τον Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου, τον Πρόεδρο πολιτικών συνταξιούχων Λασιθίου. Στη συνέχεια θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των πεσόντων για την Πατρίδα.

Τα της Δοξολογίας και της Επιμνημόσυνης Δέησης παρακαλείται, όπως ευαρεστηθεί και ρυθμίσει το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Καθεδρικού Ναού της Αγίας Τριάδας.

Η τήρηση της τάξης εντός και εκτός του Ιερού Ναού ανατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Νικολάου και η διευθέτηση του χώρου στο Δήμο Αγίου Νικολάου.

Τελετάρχης ορίζεται ο κ. Αντώνιος Κριτσωτάκης υπεύθυνος Φ.Α.ΣΧ.Α. Δ.Δ.Ε. Λασιθίου .

Στις παραπάνω εκδηλώσεις έχουν κληθεί να παραστούν : Οι Θρησκευτικές, Πολιτικές και Δικαστικές Αρχές, εκπρόσωπος της Κυβέρνησης, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου και οι Διευθυντές των Υπηρεσιών της έδρας της Π.Ε. Λασιθίου, οι εκπρόσωποι του τμήματος διοίκησης επιστήμης & τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με έδρα τον Άγιο Νικόλαο, της ΑΣΤΕΚ, του Δ.Ι.Ε.Κ, της Επαγγελματικής Σχολής του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, τα Πολιτικά κόμματα και τα Μ.Μ.Ε.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ