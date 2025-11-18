CAFE MELI
Αγιος Νικόλαος: Θα γίνει αναβάθμιση των εκδηλώσεων και του εορταστικού διακόσμου

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 18/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 18/11/2025
Πρόθεση της Δημοτικής Αρχής του Αγίου Νικολάου είναι να αναβαθμίσει το επίπεδο των εκδηλώσεων, του στολισμού, του διακόσμου και να προσδώσει στην πόλη και στις Κοινότητες του Δήμου, μια έντονη εορταστική ατμόσφαιρα και να την κρατήσει “ζωντανή” κατά τη διάρκεια της περιόδου των Χριστουγέννων.

Αυτό ήταν το πνεύμα που αναδείχθηκε μέσα από τη συνάντηση που είχε ο Δήμαρχος Μανώλης Μενεγάκης τη Δευτέρα 17/11/2025 στο Δημαρχείο με εκπροσώπους του Εμπορικού Συλλόγου και του Συλλόγου Εστίασης Αγίου Νικολάου, με αντικείμενο την ενημέρωση των φορέων και τον γενικότερο συντονισμό για τη βέλτιστη οργάνωση και εορταστική εικόνα της πόλης.

Στην εποικοδομητική συζήτηση, που έλαβε χώρα παρουσία και των αντιδημάρχων Γιώργου Μπελούκα και Γεωργίας Πολυχρονάκη και του προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δημήτρη Αγαπητού, παραβρέθηκαν επίσης: από το νέο Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου ο πρόεδρος Μανώλης Πάγκαλος, ο α΄ αντιπρόεδρος Δημήτρης Τόλιας, ο β΄αντιπρόεδρος Μανώλης Σκουλικαράκης και ο ταμίας Παναγιώτης Μεταξαράκης – και από τον Σύλλογο Εστίασης Αγίου Νικολάου ο πρόεδρος Μανώλης Γιαπιτζάκης και ο αντιπρόεδρος Γιώργος Μαρκάκης.

Κατά τη διάρκεια της εποικοδομητικής συζήτησης, όλες οι πλευρές συμφώνησαν στην ανάγκη η πόλη να παρουσιάσει μια αναβαθμισμένη εικόνα, ικανή να προσελκύσει τόσο τους κατοίκους, όσο και επισκέπτες από άλλες περιοχές, αναδεικνύοντας τον Άγιο Νικόλαο ως έναν προορισμό που “ζει” και κατά την εορταστική περίοδο.

Η Δημοτική Αρχή ενημέρωσε ότι ο χριστουγεννιάτικος στολισμός και ο διάκοσμος – η τοποθέτηση του οποίου έχει ήδη ξεκινήσει – θα παρουσιάσουν αισθητές βελτιώσεις, ενώ οι εκδηλώσεις και τα δρώμενα που θα διοργανωθούν (π.χ. συναυλίες, διοργάνωση Τριημέρου Λόγου και Τέχνης στις 11-14/12, Σπίτι του Άη Βασίλη στο Ειρηνοδικείο, κ.ά.), με επίκεντρο τη Λίμνη, το τοπόσημο της πόλης, θα έχουν αυτόν ακριβώς τον στόχο: να αναδείξουν ότι ο Άγιος Νικόλαος είναι μια περιοχή που “ζει” και τα Χριστούγεννα.

Επιπλέον, ανακοινώθηκε ότι φέτος το χριστουγεννιάτικο δέντρο που θα στηθεί στην εξέδρα της Λίμνης θα φτάνει τα 12 μέτρα, μεγαλύτερο από κάθε προηγούμενη χρονιά, και θα φωταγωγηθεί στις 6 Δεκεμβρίου, ανήμερα της εορτής του πολιούχου της πόλεως Αγίου Νικολάου.

Από τον Σύλλογο Εστίασης, εκφράστηκε επίσης ο προβληματισμός για την αυστηρότητα που επιδεικνύουν οι Αρχές αναφορικά με θέματα ωραρίου και μουσικής των καταστημάτων αλλά και καταγγελιών από διαφόρους. Αυτά, όπως ανέφεραν, αποθαρρύνουν τους περισσότερους επαγγελματίες της πόλης από το να διατηρήσουν ανοικτά τα καταστήματά τους την περίοδο των Χριστουγέννων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης θέλοντας να απευθύνει “μήνυμα” προς όλες τις πλευρές – πολίτες, καταστηματάρχες και Αρχές –  τόνισε ότι: «Είναι καλό όλοι μας, και κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, να αποδείξουμε ότι μπορούμε να συνυπάρχουμε αρμονικά στον τόπο μας. Θέλουμε μια πόλη ζωντανή και γιορτινή και καλούμε όλους να επιδείξουν νηφαλιότητα, πνεύμα συνεργασίας και ανεκτικότητας, με στόχο ένα αποτέλεσμα που θα ικανοποιήσει όλη την τοπική κοινωνία».

