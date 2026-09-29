Άγιος Νικόλαος: Τέλος οι καταλήψεις στα σχολεία

Στις σχολικές αίθουσες επέστρεψαν οι μαθητές των σχολείων του Αγίου Νικολάου, καθώς ολοκληρώθηκαν οι καταλήψεις που είχαν ξεκινήσει από τη Δευτέρα (28/09) στο 3ο Γυμνάσιο και στη συνέχεια επεκτάθηκαν στα δύο Γενικά Λύκεια της πόλης.

H κατάληψη στο 3ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου έληξε το απόγευμα της Δευτέρας, ενώ το πρωί της Τρίτης άνοιξαν ξανά τις πόρτες τους το 1ο και το 2ο ΓΕΛ Αγίου Νικολάου.

Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει τη σχολική λειτουργία σε κανονικούς ρυθμούς, χωρίς όμως οι μαθητές να εγκαταλείπουν τα αιτήματα που έθεσαν μέσα από τις κινητοποιήσεις τους.

Στα δύο Γενικά Λύκεια, η απόφαση για επιστροφή στα μαθήματα συνδέεται με την προσπάθεια που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από την Ένωση Γονέων και τους συλλόγους γονέων των σχολείων, με στόχο την προώθηση των ζητημάτων που έχουν τεθεί και την αναζήτηση λύσεων.

Με τα σχολεία πλέον ανοιχτά, το βάρος μεταφέρεται στη συνέχιση του διαλόγου και στις επόμενες κινήσεις των γονέων, των μαθητών και των αρμόδιων φορέων, προκειμένου να υπάρξουν συγκεκριμένες απαντήσεις στα προβλήματα που απασχολούν τη σχολική κοινότητα.

Συνεχίζεται η διεκδίκηση

Το τέλος των καταλήψεων δεν σηματοδοτεί και το τέλος των μαθητικών διεκδικήσεων. Οι κινητοποιήσεις έφεραν στο προσκήνιο ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των μαθητών και τις συνθήκες λειτουργίας των σχολείων, ζητώντας την ουσιαστική αντιμετώπισή τους.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στις ενέργειες που θα ακολουθήσουν, με την Ένωση Γονέων, τους συλλόγους των σχολείων και τους αρμόδιους φορείς να καλούνται να δώσουν συνέχεια στη συζήτηση.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να δείξει αν η επιστροφή των μαθητών στις τάξεις θα συνοδευτεί και από συγκεκριμένες παρεμβάσεις στα ζητήματα που τέθηκαν. Για τους μαθητές, πάντως, η επιστροφή στο σχολείο δεν σημαίνει ότι οι διεκδικήσεις τους μπαίνουν στην άκρη, αλλά ότι συνεχίζονται πλέον μέσα από διαφορετικό δρόμο.