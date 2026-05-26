Αγιος Νικόλαος: Ταυτόχρονη άφιξη δύο κρουαζιερόπλοιων

Μια σημαντική ημέρα για τον τουρισμό και την τοπική οικονομία του Αγίου Νικολάου αποτελεί η Τρίτη 26 Μαΐου 2026, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία του λιμανιού της πόλης κατέπλευσαν ταυτόχρονα δύο μεγάλα κρουαζιερόπλοια, το Celestyal Journey και το Crown Iris.

Συγκεκριμένα, το Crown Iris μετέφερε 1.538 επιβάτες και 589 μέλη πληρώματος, ενώ το Celestyal Journey 1.100 επιβάτες και 500 μέλη πληρώματος, με τη συνολική παρουσία επισκεπτών και πληρωμάτων να ξεπερνά τους 3.700 ανθρώπους στην πόλη.

Η ταυτόχρονη παρουσία των δύο πλοίων ενίσχυσε σημαντικά την κίνηση και έδωσε ώθηση στην τοπική αγορά, την εστίαση και τις επιχειρήσεις του Αγίου Νικολάου.

Η επιτυχής διαχείριση της συγκεκριμένης προσέγγισης επιβεβαιώνει τη σταθερή αναβάθμιση του λιμένα Αγίου Νικολάου και ενισχύει τη δυναμική του ως αναδυόμενου προορισμού κρουαζιέρας (emerging homeport) στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της φετινής τουριστικής περιόδου, αντίστοιχη διπλή προσέγγιση κρουαζιερόπλοιων αναμένεται να πραγματοποιηθεί ακόμη δώδεκα φορές.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης σε δήλωσή του σημειώνει:

«Η σημερινή εικόνα στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου αποτελεί μία ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για τον τόπο μας και επιβεβαιώνει τη δυναμική που αναπτύσσει ο προορισμός μας στον τομέα της κρουαζιέρας. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε την εξωστρέφεια και την αναπτυξιακή προοπτική του Αγίου Νικολάου, στηρίζοντας παράλληλα την τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου κ. Δημήτρης Αγαπητός αναφέρει:

«Η ταυτόχρονη άφιξη δύο μεγάλων κρουαζιερόπλοιων αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τον Άγιο Νικόλαο και τον τουρισμό του τόπου μας και αποδεικνύει ότι ο προορισμός μας αποκτά ολοένα και πιο ισχυρή θέση στον χάρτη της κρουαζιέρας στην Ανατολική Μεσόγειο».

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου κ. Μανώλη Μενεγάκη και τη Δημοτική Αρχή για τη συνεργασία και τη στήριξη, το προσωπικό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, τις Λιμενικές Αρχές, τα Σώματα Ασφαλείας, τους ναυτικούς πράκτορες, τα πληρώματα των πλοίων, τον σύμβουλο κρουαζιέρας κ. Γιάννη Μπρα για τη συμβολή του, τους τοπικούς φορείς και τους επαγγελματίες της πόλης για την άρτια υποδοχή των επισκεπτών.