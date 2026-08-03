Αγιος Νικόλαος: Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 4 Αυγούστου – Τα θέματα

Συνεδριάζει την Τρίτη 4 Αυγούστου 2026 στις 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Γ΄ όροφος REX) το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη :

1)Συζήτηση- απόφαση σχετικά με την αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικ. έτους 2026

2) Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Αγίου Νικολάου

3) Συζήτηση – απόφαση επί της με αρ. 106/2026 απόφασης ΔΣ ΔΛΤΑΝ η οποία αφορά «Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού χρηματικής διαχείρισης οικονομικού έτους 2025 του ΔΛΤΑΝ»

4) Γνωμοδότηση ως προς τη Μ.Π.Ε. του έργου : Ξενοδοχειακή Μονάδα INSIDE ELOUNDA στο Δήμο Αγίου Νικολάου

5) Ορισμός Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Αγίου Νικολάου για την αυτοτελή εκτέλεση της παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών σε ζώα συντροφιάς, σύμφωνα με το άρθρο 636 του Ν. 5314/2026 .

6) Συζήτηση – απόφαση για πρόταση της RECYCOM IKE (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ)

7) Συζήτηση – απόφαση επί της με αρ. 05/2026 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Α.Ν. η οποία αφορά αίτημα Α.Σ. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ, για παραχώρηση των κλειστών Γυμναστηρίων 2ου – 3ου Γυμνασίου και λυκείων Αγίου Νικολάου όπως και του ανοιχτού γηπέδου μπάσκετ του 2 ου Γυμνασίου, για την πραγματοποίηση του 16ου Basketball Camp»

8) Συζήτηση – απόφαση επί της με αρ. 06/2026 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Α.Ν. η οποία αφορά αίτημα Αθλητικού Συλλόγου Ρυθμικής Γυμναστικής «ΡΥΘΜΟΣ» σχετικά με την παραχώρηση του κλειστού Γυμναστηρίου Αγίου Νικολάου, για χρήση από τις ομάδες Ρυθμικής Γυμναστικής, για την θερινή περίοδο

9) Συζήτηση – απόφαση επί της με αρ. 07/2026 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Α.Ν. η οποία αφορά αίτημα Ακαδημίας Ξιφασκίας Λασιθίου «Σπαθί», σχετικά με την παραχώρηση του Κλειστού Γυμναστηρίου 2 ου – 3 ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου, για προπονήσεις του συλλόγου τους, για το σχολικό έτος 2026 -2027

10) Συζήτηση – απόφαση επί της με αρ. 08/2026 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Α.Ν. η οποία αφορά αίτημα Α.Σ. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ, για παραχώρηση των κλειστών Γυμναστηρίων 2ου – 3ου Γυμνασίου και Λυκείων Αγίου Νικολάου, για την διενέργεια προπονήσεων των τμημάτων των ομάδων καλαθοσφαίρισης και βόλεϊ, για το σχολικό έτος 2026 – 2027

11) Συζήτηση – απόφαση επί της με αρ. 09/2026 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Α.Ν. η οποία αφορά αίτημα Αθλητικού Συλλόγου Ρυθμικής Γυμναστικής «ΡΥΘΜΟΣ», σχετικά με την παραχώρηση των κλειστών Γυμναστηρίων 2 ου – 3 ου Γυμνασίου και Λυκείων Αγίου Νικολάου, για χρήση από τις ομάδες Ρυθμικής Γυμναστικής, για το σχολικό έτος 2026 – 2027

12)Συζήτηση – απόφαση επί της με αρ. 10/2026 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Α.Ν. η οποία αφορά αίτημα Προξενείου της Δημοκρατίας της Σερβίας, για παραχώρηση μιας αίθουσας διδασκαλίας στο ΕΠΑ.Λ Αγίου Νικολάου, για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Συμπληρωματικό Σέρβικο Σχολείο», για το σχολικό έτος 2026-2027

13) Συζήτηση – απόφαση επί εγγράφου ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ το οποίο αφορά «Συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων»

14) Συζήτηση – απόφαση επί εγγράφου ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ το οποίο αφορά «Συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων»

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με μικτό τρόπο(Δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη).