Αγιος Νικόλαος: Συνεχίζονται οι μαθητικές καταλήψεις στα Λύκεια – Η ανακοίνωση των εκπροσώπων

Συνεχίζονται για τρίτη ημέρα οι καταλήψεις στο 1ο και 2ο Γενικό Λύκειο Αγίου Νικολάου.

Σε ψήφισμα που εξέδωσαν, οι μαθητές καταγράφουν σειρά ζητημάτων που, όπως τονίζουν, χρειάζονται άμεσες λύσεις.

Μεταξύ αυτών αναφέρονται:

η αλλαγή του ωρολογίου προγράμματος χωρίς προηγούμενη συζήτηση με τη μαθητική κοινότητα,

η συμπίεση της διδακτέας ύλης,

η μετατροπή του μαθήματος σε «φροντιστήριο»,

η υπερβολική ύλη στις Πανελλαδικές που, σύμφωνα με τους μαθητές, οδηγεί σε άγχος και ψυχική εξάντληση,

η έλλειψη διαδραστικών πινάκων και κλιματιστικών στις αίθουσες.

Παράλληλα, δηλώνουν ότι στηρίζουν τις μαθητικές κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται σε άλλα σχολεία, ενώ εκφράζουν και την αλληλεγγύη τους στην απεργία πείνας του πατέρα του Ντεϊβίντ Ρούτσι, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Οι μαθητές των δύο Λυκείων ζητούν άμεσο διάλογο τόσο με το Υπουργείο Παιδείας όσο και με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Λασιθίου, υπογραμμίζοντας ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να ακουστεί η φωνή τους.

Την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου, στο κύμα των καταλήψεων προστέθηκε και το ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου, το οποίο προχώρησαν οι μαθητές και εκεί σε κατάληψη.