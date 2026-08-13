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Αγιος Νικόλαος: Συνάντηση του Νίκου Κοκκίνη με τον Γιάννη Πλακιωτάκη

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 13 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 13/08/2026
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13082026
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Την Τρίτη 11/08/2026 ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Λασιθίου κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης επισκέφθηκε την Οργανική Μονάδα Έδρας (Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου) του Γ.Ν. Λασιθίου – Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»  και συναντήθηκε με τον Διοικητή κ. Νικόλαο Κοκκίνη.

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Στη συζήτηση που ακολούθησε ο Διοικητής ενημέρωσε τον κ. Πλακιωτάκη για τους άμεσους στόχους που αφορούν προσλήψεις προσωπικού, αναβάθμιση υποδομών, βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς και τον συντονισμό και την ενίσχυση της συνεργασίας των Υγειονομικών Μονάδων του Νομού.

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Ο κ. Κοκκίνης ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον κ. Αντιπρόεδρο της Βουλής για το ενδιαφέρον και την συμβολή του στην  επίλυση ουσιαστικών ζητημάτων στον χώρο της Υγείας.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 13 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 13/08/2026
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