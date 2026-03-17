Αγιος Νικόλαος: Συνάντηση στο Καλό Χωριό για τον προγραμματισμό δράσεων καθαριότητας

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού του Δήμου Αγίου Νικολάου για τις δράσεις καθαριότητας και περιποίησης πρασίνου στις δημοτικές κοινότητες, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Καλό Χωριό με τη συμμετοχή του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος κ. Γιώργου Μπελούκα. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο επόπτης καθαριότητας, ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κ. Κώστας Τζαγκουρνής, καθώς και ο πρόεδρος κ. Γιάννης Τζαγκουρνής και μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλού Χωριού.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε ενημέρωση και συζητήθηκε ο προγραμματισμός των δράσεων καθαριότητας στην περιοχή, ενόψει της εορτής της 25ης Μαρτίου και της περιόδου της Μεγάλης Εβδομάδας, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας και της εικόνας της κοινότητας.

Παράλληλα, ο Αντιδήμαρχος ενημερώθηκε για τις εθελοντικές πρωτοβουλίες που προγραμματίζει να υλοποιήσει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλού Χωριού. Από την πλευρά του, διαβεβαίωσε για τη στήριξη των δράσεων αυτών, μέσω της διάθεσης των απαραίτητων υλικών, όπως ασβέστης, βούρτσες, σακούλες, γάντια και λοιπός εξοπλισμός.

Επιπλέον, επισημάνθηκε ότι η δημοτική αρχή μεριμνά συστηματικά για όλες τις δημοτικές κοινότητες, τόσο σε ζητήματα καθαριότητας, όσο και σε ευρύτερα θέματα καθημερινότητας. Ο κ. Μπελούκας ευχήθηκε, επίσης, καλή δύναμη και καλή συνεργασία σε όλους, ενόψει και της έναρξης της τουριστικής περιόδου.

Τέλος, συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθούν και άλλες εκστρατείες καθαριότητας στην περιοχή.