CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Αγιος Νικόλαος: Συναγερμός για φωτιά στον ΧΥΤΑ | +Video

Photo of Media+ Media+ Send an email 03/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 03/02/2026
Λιγότερο από ένα λεπτό
Palermo TECH HUB
Cosmos

Συναγερμός έχει ξεσπάσει από νωρίς το απόγευμα της Τρίτης (03/02) στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης εξαιτίας φωτιά στον ΧΥΤΑ.

Η Πυροσβεστική να σημειώσουμε δεν έχει πάει ακόμα στο σημείο.

ΧΡΥΣΟΣ

NOVA
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Media+ Media+ Send an email 03/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 03/02/2026
Λιγότερο από ένα λεπτό
Photo of Media+

Media+

Σχετικά άρθρα

Αγιος Νικόλαος: Φωτιά εκδηλώθηκε σε νέο κύτταρο του ΧΥΤΑ | +Photos, Video

03/02/2026

Βαρύς οπλισμός και εκρηκτικά υλικά βρέθηκαν σε παλιό μαντρί κοντά στα Βορίζια

03/02/2026

Αγιος Νικόλαος: Έναρξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ελλιμενισμού για το έτος 2026

03/02/2026

Έναρξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου της Χερσαίας Ζώνης Αγίου Νικολάου

03/02/2026

Σταύρος Αρναουτάκης: «Με ενότητα, συνεργασία και συνέργεια διεκδικούμε πόρους και υλοποιούμε έργα για όλη την Κρήτη»

03/02/2026

Η κοπή της Βασιλόπιτας στο Επιμελητήριο Λασιθίου

03/02/2026

Υπογραφή σύμβασης για την αποπεράτωση του Κλειστού Γυμναστηρίου Τ-10 στον Άγιο Νικόλαο

03/02/2026

Sea4Future: Παγίδες για το λεοντόψαρο και ειδικό αλιευτικό εργαλείο για τον λαγοκέφαλο

03/02/2026

Αγιος Νικόλαος: Προχωράει η ανάπλαση της συνοικίας «Αράπικα» μετά από δεκαετίες αδράνειας

03/02/2026

Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου βραβεύεται με την Πράσινη Σημαία των Οικολογικών Σχολείων

03/02/2026
Back to top button