Αγιος Νικόλαος: Στο λιμάνι της πόλης το υπερπολυτελές “Four Seasons I”

Στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου κατέπλευσε, τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026, το νεότευκτο υπερπολυτελές κρουαζιερόπλοιο “Four Seasons I”, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του Αγίου Νικολάου ως ανερχόμενου προορισμού κρουαζιέρας υψηλών προδιαγραφών και σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο για την ανάπτυξη και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος του Δήμου.

Το εντυπωσιακό σε μέγεθος (μήκους 207 μέτρων και πλάτους 27 μέτρων) και σε παρεχόμενες υπηρεσίες σκάφος ξεχωρίζει από τα παραδοσιακά κρουαζιερόπλοια καθώς προσεγγίζει περισσότερο την έννοια μιας «πλωτής κατοικίας», ενώ φιλοξενεί επισκέπτες από 24 διαφορετικές εθνικότητες.

Αυτή ήταν η δεύτερη άφιξη κρουαζιερόπλοιου στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, μετά την προσέγγιση του πολυτελούς κρουαζιερόπλοιου “Silver Muse” της Silversea Cruises, ενός από τα πλέον αναγνωρισμένα ultra-luxury πλοία παγκοσμίως, στο πλαίσιο της έναρξης της φετινής τουριστικής περιόδου κρουαζιέρας η οποία αναμένεται να εκταθεί έως και τον Νοέμβριο.

Κατά την παραμονή του εντυπωσιακού “Four Seasons I”, ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου κ. Δημήτρης Αγαπητός και ο αντιδήμαρχος Τουρισμού κ. Αντώνης Μαυρής, συνοδευόμενοι από τον Λιμενάρχη Αγίου Νικολάου, Πλωτάρχη Λ.Σ. κ. Κωνσταντίνο Παττακό, επισκέφθηκαν το πλοίο, όπου είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον Βρετανό πλοίαρχο κ. Duncan Holroyd και μέλη του πληρώματος, αλλά και να ξεναγηθούν στους χώρους του.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων και ευχών. Ο αντιδήμαρχος Τουρισμού προσέφερε στον πλοίαρχο καλάθι με τοπικά παραδοσιακά προϊόντα από χωριά της ενδοχώρας του Δήμου Αγίου Νικολάου, ενώ από την πλευρά του ο πλοίαρχος παρέδωσε μια αναμνηστική πλακέτα στον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

Σημειώνεται ότι το λιμάνι του Αγίου Νικολάου θα αποτελέσει σταθμό του κρουαζιεροπλοίου “Four Seasons Ι” άλλες τρεις φορές κατά τη φετινή περίοδο της κρουαζιέρας και συγκεκριμένα: την Τετάρτη 22 Απριλίου, την Τετάρτη 6 Μαΐου και την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026.

Όπως υπογραμμίζει σχετικά ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης, ο Δήμος Αγίου Νικολάου υλοποιεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση του κλάδου της κρουαζιέρας, σχεδιάζοντας την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, με στόχο την προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού και τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Δημήτρης Αγαπητός, ανέφερε ότι η προσέγγιση του πλοίου στον Άγιο Νικόλαο αποτελεί ορόσημο για την τουριστική ανάπτυξη του λιμανιού, ενώ υπογράμμισε και τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση των υποδομών, με στόχο και τη δυνατότητα εξυπηρέτησης περισσότερων πλοίων στο μέλλον.

Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Τουρισμού κ. Αντώνης Μαυρής τόνισε ότι πρόκειται για ένα νέο, πεντάστερο κρουαζιερόπλοιο, επισημαίνοντας ότι αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τον Άγιο Νικόλαο, καθώς συγκαταλέγεται – μαζί με τα Χανιά – στους μοναδικούς προορισμούς της Κρήτης που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο δρομολόγιο.