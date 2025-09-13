Λιγότερο από ένα λεπτό

Αγιος Νικόλαος: Στα δίχτυα της Δίωξης Ναρκωτικών ένας 18χρονος!

Στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής (12/9) ένας 18χρονος, κατηγορούμενος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου και έρευνας στην οικία του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

27,7 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

12,1 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης τύπου «σοκολάτα»

μία ζυγαριά ακριβείας

το χρηματικό ποσό των 1.200 ευρώ

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών, με στόχο να διαπιστωθεί το εύρος της δραστηριότητας του νεαρού.