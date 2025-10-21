CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Αγιος Νικόλαος: Σε συναγερμό οι Αρχές – Σωτήρια η επέμβαση Πυροσβεστικής και ΔΙΑΣ

ΜΗΛΟ
Photo of Media+ Media+ Send an email 21/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 21/10/2025
Λιγότερο από ένα λεπτό
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας (21/10) στον Άγιο Νικόλαο, όταν ξέσπασε φωτιά σε κατάστημα εστίασης στο κέντρο της πόλης.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από φριτέζα και καμινάδα του καταστήματος, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

ΧΡΥΣΟΣ

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα η Πυροσβεστική και η Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο διαμέρισμα του πάνω ορόφου κατοικούσαν δυο ηλικιωμένοι οι οποίοι απομακρύνθηκαν με την βοήθεια των αστυνομικών της ΔΙ.ΑΣ.

NOVA

Το διαμέρισμα είχε γεμίσει καπνούς λόγω της φωτιάς, ωστόσο οι δύο ηλικιωμένοι δεν είχαν γίνει αρχικά αντιληπτοί από τους περίοικους.

Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, ενώ περιορίστηκαν οι υλικές ζημιές στο κατάστημα.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Media+ Media+ Send an email 21/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 21/10/2025
Λιγότερο από ένα λεπτό
Photo of Media+

Media+

Σχετικά άρθρα

Επίσκεψη του πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν στον Περιφερειάρχη Κρήτης

21/10/2025

35 χρόνια Interreg: «Στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης για την Κρήτη και τη Μεσόγειο»

21/10/2025

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας καλωσορίζει τη Cisco στις εγκαταστάσεις του

21/10/2025

Σημαντική διάκριση για το ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου

21/10/2025

22 πρώτοι μήνες της Δημοτικής Αρχής Αγίου Νικολάου | +Video

20/10/2025

Επιτυχής η συμμετοχή της Κρήτης στο ευρωπαϊκό εργαστήριο για την κλιματική ουδετερότητα στην Κροατία

20/10/2025

Εορτασμός του προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας, Αγίου Μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου, στην Κρήτη

20/10/2025

Σητεία: Απόλυτη επιτυχία 5ης Παγκρήτιας Ημερίδας «Κρητών Φιλοξενείν»

20/10/2025

Επίκαιρη ερώτησης Κ. Σπυριδάκη στην Βουλή για την Ελαιοπαραγωγή στον Νομό Λασιθίου

20/10/2025

Η εκλογή του νέου Δ.Σ. στην Τράπεζα Χανίων

20/10/2025
Back to top button