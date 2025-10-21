Αγιος Νικόλαος: Σε συναγερμό οι Αρχές – Σωτήρια η επέμβαση Πυροσβεστικής και ΔΙΑΣ

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας (21/10) στον Άγιο Νικόλαο, όταν ξέσπασε φωτιά σε κατάστημα εστίασης στο κέντρο της πόλης.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από φριτέζα και καμινάδα του καταστήματος, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα η Πυροσβεστική και η Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο διαμέρισμα του πάνω ορόφου κατοικούσαν δυο ηλικιωμένοι οι οποίοι απομακρύνθηκαν με την βοήθεια των αστυνομικών της ΔΙ.ΑΣ.

Το διαμέρισμα είχε γεμίσει καπνούς λόγω της φωτιάς, ωστόσο οι δύο ηλικιωμένοι δεν είχαν γίνει αρχικά αντιληπτοί από τους περίοικους.

Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, ενώ περιορίστηκαν οι υλικές ζημιές στο κατάστημα.