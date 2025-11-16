Αγιος Νικόλαος: Πτώση μπαλκονιού στο κέντρο της πόλης – Αναστάτωση στην περιοχή της λίμνης (photos)

Τμήμα μπαλκονιού κατέρρευσε στην περιοχή της Λίμνης στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους και διερχόμενους. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε και υλικές ζημιές σε αυτοκίνητα, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι αρμόδιες Λιμενικές αρχές.

Η συγκεκριμένη περιοχή είναι ιδιαίτερα πολυσύχναστη, καθώς σε αυτήν λειτουργούν καφετέριες και εστιατόρια, γεγονός που αυξάνει την κίνηση επισκεπτών και οδηγών για να κατευθυνθούν προς το νοσοκομείο αλλά και προς την έξοδο της πόλης.