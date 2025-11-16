Αγιος Νικόλαος: Πρώτη εκπαιδευτική ενημέρωση πολιτών για θέματα Πρώτων Βοηθειών

Με μεγάλη συμμετοχή δημοτών πραγματοποιήθηκε η πρώτη εκπαιδευτική ενημέρωση – για την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) τη Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED) την Αντιμετώπιση Πνιγμονής από ξένο σώμα και τη θέση ανάνηψης για ενήλικες και παιδιά- που διοργάνωσε (15/11) το Γραφείο Πρωτοβάθμιας Υγείας του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας Δήμου Αγίου Νικολάου σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Λασιθίου στο κινηματοθέατρο «REX» στο πλαίσιο των δράσεων προαγωγής της υγείας και ενίσχυσης της ετοιμότητας των πολιτών σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης.

Οι εθελοντές εκπαιδευτές παρουσίασαν πρακτικές τεχνικές διάσωσης μέσω πρακτικής εξάσκησης σε ειδική κούκλα-προπλάσμα.

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα πρόληψης, οργάνωσης και υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας Υγείας του Δήμου κ. Γιάννης Ρουκουνάκης που ανέλαβε την πρωτοβουλία της συγκεκριμένης δράσης, χαιρέτισε την εκδήλωση τονίζοντας τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών για την ασφάλεια της κοινότητας.

Η εν λόγω δράση – ενημέρωσε – εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής του Δήμου για τη διαρκή αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, της πρόληψης και προαγωγής της υγείας και της ασφάλειας στην τοπική κοινότητα με την καλλιέργεια ενός ενεργού, καταρτισμένου και ευαισθητοποιημένου τοπικού πληθυσμού.

Ήδη στο Δήμο Αγίου Νικολάου έχουν τοποθετηθεί 25 απινιδωτές, ενώ κάθε ένας από αυτούς αντιστοιχεί σε 1.000 άτομα γεγονός που καταδεικνύει την σπουδαιότητα της χρήσης του μηχανήματος αλλά και της εκπαίδευσης των συμπολιτών στις πρώτες βοήθειες – γνώση που μπορεί να αποδειχτεί σωτήρια σε κρίσιμες στιγμές.

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής ενημέρωσης οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες εκπαιδεύτηκαν σε πρακτικές συνθήκες, αποκτώντας πολύτιμα εφόδια για την ασφαλή και αποτελεσματική παρέμβαση σε επείγοντα περιστατικά, έως την άφιξη εξειδικευμένης βοήθειας.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανόλης Μενεγάκης ερωτηθείς σχετικά, δήλωσε ότι η μεγάλη συμμετοχή δημοτών, επιβεβαίωσε την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης δράσης και την ανάγκη επανάληψής της.

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι -πρόσθεσε- που συμβάλουμε στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών ενημερώσεων Πρώτων Βοηθειών στο Δήμου Αγίου Νικολάου, προσφέροντας γνώση και πρακτική κατάρτιση σε θέματα ζωτικής σημασίας. Η εκπαίδευση σε βασικές δεξιότητες υποστήριξης ζωής είναι δικαίωμα και ευθύνη όλων. Μέσα από τέτοιες δράσεις, ενισχύουμε την ετοιμότητα των πολιτών και συμβάλλουμε στη δημιουργία μιας ασφαλέστερης κοινωνίας. Γιατί, τελικά, ο καθένας μπορεί να σώσει μια ζωή».

Στην ενημερωτική εκδήλωση συμμετείχαν οι εθελοντές εκπαιδευτές Γιάννης Ρουκουνάκης (MD, MSc – Ορθοπεδικός), Έφη Ταβλαδάκη (Επιστημονικά υπεύθυνη παιδιατρικού τμήματος – Διευθύντρια Παιδιατρικής Σητείας), Ελευθερία Καψάλη (Παιδίατρος), Δραγατσίνη Αθανασία (Νοσηλεύτρια).

Χαιρετισμό στους συμμετέχοντες απηύθυνε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λασιθίου κ. Κωνσταντίνος Νικολαράκης.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε μήνα – όπως έχει ήδη ανακοινωθεί – ενώ η συμμετοχή των πολιτών είναι δωρεάν.