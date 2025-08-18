Αγιος Νικόλαος: Προχωράει ο σχεδιασμός για το αλιευτικό καταφύγιο στο Καλό Χωριό

Βγαίνει από τον «πάγο» το αλιευτικό καταφύγιο στο Καλό Χωριό Λασιθίου, ένα έργο που είναι στα «σκαριά» εδώ και περίπου μια 20ετία καθώς στην περιφέρεια Κρήτης θέλουν να βάλουν μπρος τώρα κάποιες συμπληρωματικές μελέτες που εκκρεμούν ώστε να ωριμάσει πλήρως το εγχείρημα για να εξασφαλιστεί στη συνέχεια η αναγκαία χρηματοδότηση.

Το αλιευτικό καταφύγιο σχεδιάζεται να γίνει στο Καραβοστάσι Καλού Χωριού, όπου υπάρχει σήμερα μια υποτυπώδης προβλήτα, με την οποία εξυπηρετούνται όπως-όπως οι ψαράδες της περιοχής. Με το προωθούμενο έργο , προβλέπεται να δημιουργηθεί ένας λειτουργικός και πλήρως εξοπλισμένος αλιευτικός λιμενίσκος, ο οποίος θα εξυπηρετεί την αλιευτική δραστηριότητα της περιοχής. Ο σχεδιασμός του έργου γίνεται με παράλληλο στόχο το αλιευτικό καταφύγιο να είναι σε θέση να παρέχει λιμενικές εξυπηρετήσεις (ελλιμενισμό σκαφών σε περίπτωση θαλασσοταραχής, παροχή νερού κ.λπ.) και για άλλες κατηγορίες σκαφών, εκτός από αλιευτικά, όπως ναυταθλητικά και τουριστικά.

Το αλιευτικό καταφύγιο προτείνεται να κατασκευαστεί στη δυτική βραχώδη ακτή του ομώνυμου όρμου και σε απόσταση περίπου 130 μέτρων από το δυτικό όριο της παραλίας του Καλού Χωριού, ενώ απέχει περίπου 2 χλμ. από τον ομώνυμο οικισμό.

Το έργο έδειχνε, πριν από λίγα χρόνια ότι θα έμπαινε στις «ράγες» καθώς είχαν προχωρήσει αρκετά οι διαδικασίες, με σημείο αναφοράς την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων. Συγκεκριμένα, έχουν εκπονηθεί εδώ και μερικά χρόνια οι εξής μελέτες:

-Προμελέτη Λιμενικών Έργων,

Ακτομηχανική μελέτη,

Ωκεανογραφική Έρευνα,

Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,

Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη.

Προκειμένου η μελέτη να είναι ολοκληρωμένη χωρίς ελλείψεις θα πρέπει να

ανατεθούν η εκπόνηση των παρακάτω συμπληρωματικών μελετών:

α) για τον ηλεκτροφωτισμό του λιμένα, τα δίκτυα παροχών νερού, ηλεκτρικού

ρεύματος και πυρόσβεσης,

β) για την αποχέτευση- αποστράγγιση της χερσαίας ζώνης από τα όμβρια ύδατα

επειδή κατασκευάζεται στην βάση λοφώδους πρανούς,

γ) των τοίχων αντιστήριξης των πρανών αυτών και

δ) Τεύχη Δημοπράτησης του έργου.

Οι συμπληρωματικές αυτές μελέτες παίρνουν τώρα τον δρόμο της υλοποίησης καθώς η Περιφερειακή Επιτροπή άναψε το «πράσινο φως», εγκρίνοντας μάλιστα και διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 29.995 ευρώ για να προχωρήσει η ανάθεση τους από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

Με την δρομολόγηση των τελευταίων αυτών συμπληρωματικών μελετών, ο φάκελος ωρίμανσης του έργου θα είναι πια πλήρης και θα επιδιωχθεί πλέον η εξασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης. Υπόθεση βεβαίως όχι εύκολη αφού μιλάμε για ένα σημαντικό έργο με κόστος κάποιων εκατομμυρίων ευρώ . Έργο όμως, το οποίο εφόσον τελικά πάρει μελλοντικά «σάρκα και οστά» λειτουργήσει συμπληρωματικά του λιμένα του Αγίου Νικολάου, εξυπηρετώντας αλιευτικά σκάφη που σήμερα ελλιμενίζονται είτε στη μαρίνα του Αγίου Νικολάου, είτε στην ευρύτερη περιοχή κατασκευής του αλιευτικού καταφυγίου, κυρίως σε φυσικούς όρμους και ακάλυπτες ακτές, χωρίς ασφάλεια και λιμενικές εξυπηρετήσεις.

Το προφίλ του έργου του αλιευτικού καταφυγίου στο Καλό Χωριό

Το έργο προτείνεται να κατασκευαστεί στη δυτική βραχώδη ακτή του ομώνυμου όρμου και σε απόσταση περίπου 130 μέτρων από το δυτικό όριο της παραλίας του Καλού Χωριού, ενώ απέχει περίπου 2 χλμ. από τον ομώνυμο οικισμό.

Τα κύρια έργα, σύμφωνα με την προ ετών εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών όρων, αφορούν σε: α) κατασκευή προσήνεμου και υπήνεμου μόλου και παραλιακών κρηπιδωμάτων, β) ράμπα ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών, γ) διαμόρφωση της χερσαίας ζώνης, και ε) διαμόρφωση-βυθοκόρηση λιμενολεκάνης.

Στη λιμενολεκάνη θα μπορούν να εξυπηρετούνται περίπου 46 αλιευτικά σκάφη διαφόρων κατηγοριών, ενώ η δυναμικότητα του καταφυγίου μπορεί να αυξηθεί κατά 22 σκάφη με χρήση του εξωτερικού τμήματος του υπήνεμου μόλου, με αποτέλεσμα η μέγιστη δυναμικότητα του αλιευτικού καταφυγίου να φτάνει περίπου τα 68 σκάφη.