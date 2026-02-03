Αγιος Νικόλαος: Προχωράει η ανάπλαση της συνοικίας «Αράπικα» μετά από δεκαετίες αδράνειας

Με μεγάλη συμμετοχή και σε κλίμα ουσιαστικού και γόνιμου διαλόγου πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026, στο Δημαρχείο Αγίου Νικολάου, η ανοικτή συνάντηση του Δημάρχου κ. Μανώλη Μενεγάκη με κατοίκους της συνοικίας «Αράπικα», στο πλαίσιο της αναθεώρησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Σ.Β.Α.Α.) του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν επίσης ο αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Μπελούκας, ο διευθυντής της Διεύθυνσης Μελετών κ. Κωστής Αγγελάκης και ο επικεφαλής της ελάσσονος δημοτικής μειοψηφίας κ. Χάρης Αλεξάκης.

Η συζήτηση αφορούσε τις παρεμβάσεις που σχεδιάζονται για τη συνοικία «Αράπικα», μια γειτονιά με έντονα ιστορικά, κοινωνικά και ανθρωπογεωγραφικά χαρακτηριστικά, η οποία εδώ και δεκαετίες δεν έχει δεχθεί συνολική πολεοδομική και λειτουργική παρέμβαση.

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε τους κατοίκους για τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις και παρουσίασε τους κεντρικούς άξονες και τη βασική στόχευση της Δημοτικής Αρχής: να καταστήσει τη γειτονιά πιο όμορφη, πιο καλαίσθητη και πιο λειτουργική για όλους τους πολίτες, μέσα από έναν σχεδιασμό που θα ισορροπεί ανάμεσα στη λειτουργικότητα, την ποιότητα ζωής και τις πραγματικές ανάγκες της περιοχής.

Όπως επεσήμανε, η Δημοτική Αρχή αντιμετωπίζει τη συνοικία ως ενιαίο σύνολο και στοχεύει, μέσω μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης στο πλαίσιο του νέου αναθεωρημένου σχεδίου ΣΒΑΑ —το οποίο βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση και θα τεθεί προς συζήτηση σε επικείμενο Δημοτικό Συμβούλιο— να βελτιώσει ουσιαστικά την καθημερινότητα των κατοίκων.

Κεντρικό στοιχείο του σχεδιασμού αποτελεί η λειτουργική σύνδεση της συνοικίας «Αράπικα» του παλαιού αστικού ιστού της πόλης του Αγίου Νικολάου με την οδό Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και το παραλιακό μέτωπο, μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλέγμα παρεμβάσεων, συνολικού προϋπολογισμού 3.100.000 ευρώ.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: ανάπλαση της οδού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και οδών της συνοικίας, ανακατασκευή κλιμάκων σύνδεσης με την παραλιακή ζώνη, παρεμβάσεις ήπιας κυκλοφορίας, ενίσχυση του αστικού πρασίνου, αναβάθμιση φωτισμού και αστικού εξοπλισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ασφαλή μετακίνηση πεζών και ΑμεΑ, καθώς και στην ποιοτική αναβάθμιση της καθημερινότητας σε μια πυκνοδομημένη γειτονιά με ισχυρή ιστορική και κοινωνική ταυτότητα. Οι παρεμβάσεις θα ακολουθούν ενιαία φιλοσοφία διαμόρφωσης του οδοστρώματος, ενώ προβλέπεται και υπογειοποίηση δικτύων. Παράλληλα, εξετάζεται πρόταση για βελτίωση της προσβασιμότητας σε σκάλες με σύστημα εσωτερικού ανελκυστήρα.

Όπως επισημάνθηκε από τον Δήμαρχο, πριν από 3 δημοτικές περιόδους (επί δημαρχίας Δ. Κουνενάκη) ο Δήμος Αγίου Νικολάου είχε αναθέσει τη σύνταξη μελέτης για τη διαμόρφωση κλιμάκων σύνδεσης με το παραλιακό μέτωπο και την ανάπλαση τμημάτων των “Αράπικων”, ωστόσο η μελέτη εκείνη δεν αξιοποιήθηκε. Σήμερα ο Δήμος προτίθεται να προβεί, με τις νόμιμες διαδικασίες έγκρισης, σε επικαιροποίηση των διαθέσιμων αυτών μελετών, με τις απαιτούμενες τεχνικές προσαρμογές και νέες προσθήκες, ώστε ο σχεδιασμός να ανταποκρίνεται στα σύγχρονα δεδομένα.

Η συνοικία «Αράπικα» πρώτη περιοχή πιλοτικής εφαρμογής συστήματος στάθμευσης μονίμων κατοίκων

Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για τη στάθμευση, που αποτελεί κυρίαρχο ζήτημα για τους κατοίκους. Ο Δήμαρχος διευκρίνισε ότι ασφαλώς δεν προβλέπεται η κατάργηση όλων των θέσεων στάθμευσης, όπως εσφαλμένα διακινείται από κάποιους, κάτι που δεν θα ήταν εφικτό ούτε νομικά βάσει του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Όπως υπογράμμισε, προβλέπεται η θέσπιση θέσεων στάθμευσης μονίμων κατοίκων και η δημιουργία ειδικού κανονισμού για τη συνοικία «Αράπικα» ώστε να αποτελεί την πρώτη περιοχή του Δήμου, όπου το σύστημα αυτό θα εφαρμοστεί πιλοτικά. Παράλληλα, θα εκπονηθεί εξειδικευμένη μελέτη στάθμευσης.

Κάτοικοι της συνοικίας αλλά και γειτονικών περιοχών κατέθεσαν εμπειρίες, απορίες και ερωτήματα, εκφράζοντας την αγωνία αλλά και την προσδοκία τους να προχωρήσει μια ουσιαστική παρέμβαση που θα καταστήσει τη γειτονιά πιο καλαίσθητη, πιο ήσυχη και πιο ανθρώπινη, έπειτα από πολλά χρόνια κατά τα οποία —όπως ανέφεραν αρκετοί— δεν είχε υπάρξει συνολική βελτίωση.

Όπως σημείωσε ο Δήμαρχος, πρακτικά είναι αδύνατο να ικανοποιηθούν όλες οι ανάγκες στάθμευσης από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, όμως σίγουρα θα ωφεληθούν πολύ περισσότεροι μόνιμοι κάτοικοπι σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση.

Ανάμεσα στους κατοίκους που συμμετείχαν στη συζήτηση ήταν και ο διευθυντής μελετών του Δήμου κ. Κωστής Αγγελάκης, που απάντησε σε θέματα τεχνικών προδιαγραφών, κ.ά.. Επίσης, παραβρέθηκαν οι κ.κ. Ηρώ Ζερβού, Οδυσσέας Σγουρός, Μανώλης Ζαχαρενάκης, Μαρία Λουκαράκη, που έχουν διατελέσει ή είναι ενεργοί μηχανικοί, εκφράζοντας και την τεχνική τους άποψη, υποδεχόμενοι θετικά την προωθούμενη παρέμβαση. Ο κ. Σγουρός μάλιστα, που συμμετείχε στην εκπόνηση της μελέτης ανάπλασης της περιοχής η οποία είχε παρουσιαστεί πριν από 15 και πλέον χρόνια στο δημοτικό συμβούλιο, αναφέρθηκε στα στοιχεία της συγκεκριμένης μελέτης που μπορούν να αξιοποιηθούν στο νέο σχεδιασμό.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με αμοιβαία διάθεση όλων να προχωρήσει το συνολικό έργο, με τρόπο που να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις πραγματικές ανάγκες της γειτονιάς και θα συμβάλλει σε μια αναβαθμισμένη, πιο λειτουργική και πιο ανθρώπινη καθημερινότητα για όλους.

Όπως αναφέρει σχετικά σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης:

«Προχωρούμε σε ανάπλαση της συνοικίας «Αράπικα» μετά από δεκαετίες αδράνειας. Στοχεύουμε μέσα από μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που θα σέβεται την “ταυτότητα” της συνοικίας “Αράπικα”, να βελτιώσουμε ουσιαστικά την καθημερινότητα των μονίμων κατοίκων της. Με διάλογο, συνεργασία και ρεαλισμό, μπορούμε να διαμορφώσουμε λύσεις που θα υπηρετούν το κοινό καλό στις γειτονιές κάθε πόλης μας».