CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Άγιος Νικόλαος: Πέντε συλλήψεις για ναρκωτικά

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 01/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 01/02/2026
Λιγότερο από ένα λεπτό
Palermo TECH HUB
Cosmos

Συνελήφθησαν την Παρασκευή (30.01.2026) σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου τέσσερεις (4) ημεδαποί  και ένας (1) αλλοδαπός  και σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ενός ακόμα ημεδαπού, κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, την Παρασκευή το μεσημέρι από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες ημεδαπών κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης, ναρκωτικά χάπια ,ζυγαριά, τέσσερεις συσκευές κινητής τηλεφωνίας και χρηματικό ποσό 260 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα.

ΧΡΥΣΟΣ

Επίσης συνελήφθη ημεδαπή κατηγορούμενη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Προανάκριση διενεργείται από την  Υποδιεύθυνση  Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.

NOVA

Οι συλληφθέντες  θα οδηγηθούν αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 01/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 01/02/2026
Λιγότερο από ένα λεπτό
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Κ. Σπυριδάκη: «Δασικοί Χάρτες – Το Λασίθι τελευταίο σε όλη τη χώρα – Πολιτική αδιαφορία και θεσμική εγκατάλειψη»

02/02/2026

Σε κλίμα ενότητας η εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας της «Ενωτικής Κίνησης Πολιτών»

01/02/2026

Γ. Πλακιωτάκης: Ενίσχυση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λασιθίου με 8 νέους αστυνομικούς

01/02/2026

Ξεκινά η υλοποίηση της σύμβασης παραχώρησης του ΒΟΑΚ

31/01/2026
demena ploia limani

Κρήτη: Δεμένα τα πλοία στον Πειραιά λόγω απεργίας την ερχόμενη εβδομάδα

30/01/2026

Αγιος Νικόλαος: Συνελήφθη για πλαστά χαρτονομίσματα

30/01/2026

Λασίθι: Αίτημα ενίσχυσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας εν όψει τακτικών μεταθέσεων έτους 2026

30/01/2026
voak

ΒΟΑΚ: Υπεγράφη η σύμβαση για το τμήμα Χανιά – Ηράκλειο

30/01/2026

Η ετήσια γενική συνέλευση του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων

30/01/2026

Συνάντηση Δημάρχου Αγίου Νικολάου με εκπροσώπους του Συλλόγου Εργαζομένων του Γ.Ν.Α.Ν.

30/01/2026
Back to top button