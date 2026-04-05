Αγιος Νικόλαος: Παρέμβαση του Ρουβίκωνα στην κλειστή δομή του παραρτήματος ΑμεΑ

Στην Κλειστή Δομή του Παραρτήματος ΑμεΑ στον Αγιο Νικόλαο, πραγματοποίησε παρέμβαση ο Ρουβίκωνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, 6 μέλη του Ρουβίκωνα χωρίς κουκούλες αιφνιδίασαν τη διοικήτρια, μπήκαν στο γραφείο, είπαν συνθήματα και αποχώρησαν χωρίς να δημιουργηθεί κάποια ένταση. Φεύγοντας μάλιστα, είπαν ευχαριστώ στους υπαλλήλους.

Στην ανάρτησή του ο Ρουβίκωνας καταγγέλλει πως στις αρχές του Μαρτίου είχαν έρθει στη δημοσιότητα εικόνες από το εσωτερικό του θεραπευτηρίου όπου άτομα με αναπηρία φαινόντουσαν υποσιτισμένα, να διαβιούν σε κακή κατάσταση, καθηλωμένα, με πληγές από κατακλίσεις…

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ρουβίκωνα

“Στις αρχές του Μάρτη βγήκαν στη δημοσιότητα οι άθλιες συνθήκες που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα άτομα με αναπηρία που διαμένουν στην Κλειστή Δομή του Παραρτήματος ΑμεΑ στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου. Στις φριχτές εικόνες που δημοσιεύτηκαν είδαμε άτομα με αναπηρία να φαίνονται υποσιτισμένα, να διαβιούν σε κακή κατάσταση, καθηλωμένα, με πληγές από κατακλίσεις, δίπλα σε κόπρανα και ούρα, σε χώρους βρώμικους. Επιπλέον, υπάρχουν δημόσιες καταγγελίες για φαρμακευτική καταστολή και κακομεταχείριση των φιλοξενούμενων.

Όσα ήρθαν στο φως συνθέτουν ένα περιβάλλον στο οποίο, τα άτομα που φιλοξενούνται, φαίνονται, όχι απλά να μη λαμβάνουν την απαραίτητη και κατάλληλη για την υγεία τους φροντίδα, αλλά να είναι εγκλωβισμένα σε συνθήκες κακοποιητικές και επικίνδυνες που απαξιώνουν την έννοια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ζωής. Από το 2021, ακόμα, εντοπίζονται καταγγελίες για τραγικές ελλείψεις προσωπικού και τρεις αδιευκρίνιστους θανάτους φιλοξενούμενων κατά την τελευταία 5ετία στη συγκεκριμένη δομή, καθώς και ότι η διευθύντρια προέβει σε ΕΔΕ εις βάρος υπαλλήλων που κατήγγειλαν τις επικίνδυνες συνθήκες. Υπό το φως των αποκαλύψεων, η διευθύντρια και υπεύθυνη της δομής, Αγγελική Φραγκούλη, για την οποία έχει καταγγελθεί δημόσια ότι διατηρεί στενές προσωπικές σχέσεις με τον βουλευτή της ΝΔ Γιάννη Πλακιωτάκη, τηρεί –μέχρι τώρα- μια στάση αποσιώπησης και συγκάλυψης για τις πραγματικές συνθήκες της κατάστασης της δομής, αρνούμενη να απολογηθεί ή να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη.

Το Παράρτημα ΑμεΑ στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου (πρώην Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων) είναι μια δομή φροντίδας που υπάγεται στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης και ως δηλωμένο σκοπό έχει την «κλειστή και ανοιχτή περίθαλψη ενηλίκων ατόμων και των δύο φύλων, που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις, κινητικά προβλήματα, νοητική υστέρηση και ατόμων άνω των 65 ετών, με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης». Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης (ΚΚΠΠΚ) στο οποίο υπάγονται και άλλες δομές κοινωνικής και παιδικής προστασίας στην Κρήτη, λειτουργεί χωρίς Οργανισμό λειτουργίας, κάτι που κάνει ασαφή και αδιαφανή τον εσωτερικό τρόπο λειτουργίας του. Επιπλέον, το καθεστώς λειτουργίας των δομών που είναι παλιές και είχαν άλλη μορφή στην ίδρυσή τους, όπως το Παράρτημα ΑμεΑ, είναι ασαφές και θολό αναφορικά με το κατά πόσο εναρμονίζονται, καν, με την τρέχουσα νομοθεσία. Το διοικητικό συμβούλιο του ΚΚΠΠΚ διορίζεται κατευθείαν από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με αδιευκρίνιστα κριτήρια επιλογής (πέραν του προφανούς κομματικού- κυβερνητικού). Το ΔΣ διαχειρίζεται με αδιαφανή τρόπο τον ενιαίο οικονομικό προϋπολογισμό του Κέντρου, καθώς και την περιουσία και τους πόρους του, και ταυτόχρονα είναι υπέυθυνο για τη στελέχωση και τη λειτουργία των δομών.

Οι δομές κοινωνικής φροντίδας λειτουργούν υποχρηματοδοτούμενες και υποστελεχωμένες οδηγούμενες σε διάλυση, εξαιτίας των νεοφιλελεύθερων κυβερνητικών πολιτικών που ασκεί το ελληνικό κράτος στους τομείς της υγείας και της κοινωνικής προστασίας. Η υπολειτουργία των κοινωνικών δομών πλήττει ουσιαστικά την κοινωνική βάση, σε μια περίοδο που η φτωχοποίηση και η ακρίβεια εξαθλιώνουν όλο και μεγαλύτερη μερίδα του πληθυσμού.

Μέσα σε αυτό το κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο –και παρά τις θεωρητικές εξαγγελίες για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, ο περιορισμένος αριθμός ή η ανυπαρξία δομών υποστήριξης και φροντίδας, οι ελάχιστες παροχές που δικαιούνται και τα πενιχρά επιδόματα αναπηρίας, κάνουν την επιβίωση των ατόμων με αναπηρία ιδιαίτερα δύσκολη στην πράξη. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για ανθρώπους που η κατάσταση της υγείας τους απαιτεί να δέχονται ειδική φροντίδα επί 24ώρου βάσης, για ανθρώπους χωρίς οικογένεια, άπορους, ή με άπορη οικογένεια. Άνθρωποι σε αυτή την κατάσταση δέχονται συστηματικά διακρίσεις και αποκλεισμούς από ένα κρατικό σύστημα βασισμένο στον μισαναπηρισμό, που αντιμετωπίζει τα ανάπηρα άτομα κατατάσσοντας τα σε ποσοστά αναπηρίας, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές τους ανάγκες. Έτσι πολλές φορές διαβιούν σε συνθήκες κολαστηρίων, που λειτουργούν σαν αποθήκες σωμάτων, όντας αόρατοι και χωρίς να μπορεί να ακουστεί η φωνή τους.

Αντιμετωπίζοντας μια συνθήκη όπως αυτή που σκιαγραφούν οι αποκαλύψεις γύρω από το Παράρτημα ΑμέΑ του Αγίου Νικολάου, όσοι άνθρωποι εργάζονται σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υγείας, καθώς και όλοι εμείς που πληττόμαστε καθημερινά από την ακρίβεια, την φτώχεια και τη διάλυση της υγείας και της πρόνοιας, οφείλουμε να στεκόμαστε όλοι μαζί στο πλάι των ατόμων με αναπηρία και να δίνουμε φωνή στις ανάγκες τους”.