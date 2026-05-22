Αγιος Νικόλαος: Παραμένει κλειστή η Ρούσσου Κουνδούρου

Παραμένει και σήμερα Παρασκευή (22/05) κλειστός ο κεντρικός δρόμος της πόλης του Αγίου Νικολάου λόγω συνέχισης των εργασιών που πραγματοποιούνται για την επιδιόρθωση και βελτίωση της βατότητας του οδοστρώματος.

Παρ’ολα αυτά η κίνηση στους δρόμους είναι ομαλή καθώς δεν παρατηρείται μποτιλιάρισμα σε κεντρικά-κομβικά σημεία της πόλης.

Οι παρεμβάσεις από την Τροχαία Αγίου Νικόλαου κρίθηκαν απαραίτητες για την ασφαλέστερη και ομαλότερη διέλευση οχημάτων και πεζών στην περιοχή.

Ο Δήμος Αγ. Νικολάου ευχαριστεί τους δημότες «για την κατανόηση και τη συνεργασία».