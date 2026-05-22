Αγιος Νικόλαος: Παραμένει κλειστή η Ρούσσου Κουνδούρου

Παραμένει και σήμερα Παρασκευή (22/05) κλειστός ο κεντρικός δρόμος της πόλης του Αγίου Νικολάου λόγω συνέχισης των εργασιών που πραγματοποιούνται για την επιδιόρθωση και βελτίωση της βατότητας του οδοστρώματος.
Παρ’ολα αυτά η κίνηση στους δρόμους είναι ομαλή καθώς δεν παρατηρείται μποτιλιάρισμα σε κεντρικά-κομβικά σημεία της πόλης.
Οι παρεμβάσεις από την Τροχαία Αγίου Νικόλαου κρίθηκαν απαραίτητες για την ασφαλέστερη και ομαλότερη διέλευση οχημάτων και πεζών στην περιοχή.
Ο Δήμος Αγ. Νικολάου ευχαριστεί τους δημότες «για την κατανόηση και τη συνεργασία».
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram