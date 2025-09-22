ΚΡΗΤΗ
Αγιος Νικόλαος: Ομαλοποιήθηκε η κατάσταση λειτουργίας του ΧΥΤΑ μετά την κατάσβεση της φωτιάς
Αφότου η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής 21 Σεπτεμβρίου 2025 στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Αγίου Νικολάου τέθηκε υπό έλεγχο και αφού ομαλοποιήθηκε η κατάσταση λειτουργίας του, η χθεσινή ανακοίνωη της Υπηρεσίας Καθαριότητας αναθεωρείται και ο χώρος είναι εκ νέου ανοικτός για να δέχεται την απόρριψη νέων απορριμμάτων.
Ήδη από τα ξημερώματα της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου, η καθημερινή αποκομιδή των απορριμμάτων στον Δήμο Αγίου Νικολάου ξεκίνησε να διεξάγεται κανονικά.
