CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Αγιος Νικόλαος: Ολοκληρωμένος σχεδιασμός για τη στάθμευση των μονίμων κατοίκων

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 20 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 20/03/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

Με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση της μείζονος δημοτικής μειοψηφίας για το ζήτημα της στάθμευσης μονίμων κατοίκων, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

Το ζήτημα της στάθμευσης δεν αποτελεί θεωρητική συζήτηση· είναι μια καθημερινή πραγματικότητα που επηρεάζει άμεσα την ποιότητα ζωής όλων των πολιτών.

ΧΡΥΣΟΣ

Η πρόταση της μείζονος δημοτικής μειοψηφίας για τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης μονίμων κατοίκων κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Άλλωστε, η Δημοτική Αρχή έχει ήδη αναφερθεί σε αυτή την κατεύθυνση στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου εγκρίθηκε η κυκλοφορική μελέτη για την πεζοδρόμηση της πλατείας, την αμφιδρόμηση του παραλιακού κ.α. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό και το ζούμε όλοι.

Ωστόσο, τέτοιου είδους παρεμβάσεις δεν μπορούν να υλοποιούνται αποσπασματικά και «στο περίπου». Η εφαρμογή πρόχειρων λύσεων, όπως η απλή οριοθέτηση θέσεων με διαγράμμιση (μπλε) χωρίς ολοκληρωμένο σχεδιασμό, ενδέχεται να επιδεινώσει το πρόβλημα αντί να το επιλύσει.

NOVA

Για τον λόγο αυτό, η Δημοτική Αρχή προχωρά με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που περιλαμβάνει:

– Εκπόνηση ολοκληρωμένης κυκλοφοριακής μελέτης για τη μόνιμη στάθμευση, ώστε να καταγραφούν με ακρίβεια οι ανάγκες της πόλης

– Σταδιακή εφαρμογή συστήματος στάθμευσης μονίμων κατοίκων σε επιλεγμένες περιοχές, μεταξύ των οποίων και η περιοχή των Αράπικων, σε συνδυασμό με την ανάπλασή της

– Καθιέρωση ψηφιακής κάρτας κατοίκου και σύγχρονου συστήματος ελέγχου μέσω εφαρμογής κινητού, για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του μέτρου

– Ενίσχυση της Δημοτικής Αστυνομίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ουσιαστικός και συνεχής έλεγχος

– Δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης, όπως ήδη υλοποιείται στην παραποτάμια ζώνη.

Η επίλυση του προβλήματος της στάθμευσης απαιτεί σχέδιο, συνέπεια και υπευθυνότητα. Δεν αρκεί η πρόθεση. Απαιτείται σωστή και βιώσιμη εφαρμογή.

Η Δημοτική Αρχή προχωρά με συγκεκριμένο σχεδιασμό, με στόχο μια πόλη λειτουργική και ανθρώπινη, όπου η καθημερινότητα των πολιτών βελτιώνεται ουσιαστικά.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου

Μανώλης Μενεγάκης

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
voak

Back to top button