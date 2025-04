Αγιος Νικόλαος: Οι αθλητικές διοργανώσεις που θα πραγματοποιηθούν το 2025

Send an email

Με την τελετή παράδοσης – παραλαβής του ανακατασκευασμένου ταρτάν του στίβου στο Δημοτικό Στάδιο Αγίου Νικολάου στην οποία θα παρευρεθούν αθλητές και προπονητές της Εθνικής Ομάδας Στίβου Ελλάδας, Ελβετίας, Σερβίας και Βουλγαρίας με προεξέχοντες τον Μίλτο Τεντόγλου και τον Γιώργου Πομάσκι αλλά και τους Διασυλλογικούς αγώνες Κλασσικού Αθλητισμού με την ονομασία «Μιραμπέλο 2025» που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 12 Απριλίου (ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κρήτης Γ.Σ Αγίου Νικολάου) ξεκινούν επίσημα οι αθλητικές διοργανώσεις του Δήμου Αγίου Νικολάου για το 2025.

Στην συνεδρίαση της Επιτροπής Αθλητισμού του Δήμου Αγίου Νικολάου που έγινε υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου Αθλητισμού Γιώργου Ξένου, παρουσιάστηκαν συνοπτικά οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για την διοργάνωση θεσμοθετημένων αλλά και νέων αθλητικών οργανώσεων σε όλο το δήμο.

Συγκεκριμένα Παγκόσμιο πρωτάθλημα SUP (3-4/5), Φιλανθρωπική δράση Wells of Will μια πρωτοβουλία του Πατρινού παραολυμπιονίκη ποδηλασίας Νίκου Παπαγγελή για την ενίσχυση της «Φλόγας» (18/5), Beach Volley (24-25/5) στην Ελούντα, Πανελλήνιοι Ιστιοπλοϊκοί Αγώνες U13 (15-19/6), Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αγωνιστικής Αναρρίχησης (21/6) στην Πέζα Καλού Χωριού, 3Χ3 Μπάσκετ (28-29/6), Ναυτική Εβδομάδα (29/6-6/7), Ημιμαραθώνιος (15/6), «Δρήρεια» Νεάπολη (14-15/8), CLIFF DIVING(28-29/9), 3Χ3 Μπάσκετ Νεάπολη (13/9), Φεστιβάλ Κρητικού Στίβου (Δεκέμβριος), Γιορτή Αθλητή(Δεκέμβριος).

Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Γιώργος Ξένος, εξήρε την συνεργασία με τα τοπικά αθλητικά σωματεία, τους εθελοντές που πλαισιώνουν τις δράσεις του τμήματος αθλητισμού αναφέροντας ότι ο αθλητισμός αποτελεί προτεραιότητα για την δημοτική αρχή και στόχος είναι όλο και περισσότεροι αθλητικοί χώροι να παραδίδονται αναβαθμισμένοι και πλήρως λειτουργικοί σε πολίτες και αθλητές.

Οι Πανελλήνιες και Παγκόσμιες διοργανώσεις που φιλοξενούνται στον Άγιο Νικόλαο -πρόσθεσε- προσφέρουν πολλαπλά στον τόπο αφού εμπνέουν τους νέους αθλητές και προβάλλουν το δήμο.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι :Δημήτρης Αγαπητός, Αρτέμης Κοκολάκης, Νατάσα Παγκάλου, Κωστής Αφορδακός, Χάρης Αλεξάκης, Μιχάλης Κοζακάρου, Αντώνης Κριτσωτάκης, Αναστασία Γρηγοράκη, Μαρία Κασσωτάκη.