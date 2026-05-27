Αγιος Νικόλαος: Μέχρι τις 5 το απόγευμα κλειστός ο δρόμος προς Ηράκλειο

27 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 27/05/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Εκ μέρους της εταιρείας ΑΚΤΩΡ που εκτελεί εργασίες κατασκευής στο ΒΟΑΚ υπάρχει η ενημέρωση ότι εξαιτίας έκτακτων γεωτεχνικών συνθηκών στην περιοχή εκτέλεσης ορυγματικών εργασιών, στην Χ.Θ. 8+300 του έργου και συγκεκριμένα στην περιοχή της γέφυρας Ξηροπόταμου, θα πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας στον υφιστάμενο ΒΟΑΚ την Τετάρτη, 27/05/2026 από τις 09.00 π.μ. – 17.00 μ.μ. για την απομάκρυνση επισφαλών βραχωδών όγκων.

Σ’ αυτό το διάστημα, η κίνηση των μικρών οχημάτων από Νεάπολη – Αγ. Νικόλαο, θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

Για μικρά οχήματα και λεωφορεία που κινούνται από Νεάπολη προς Aγιο Νικόλαο η κίνηση θα πραγματοποιείται μέσω της διαδρομής Παλαιά Εθνική Οδός – Λακώνια – Κόμβος Κριτσάς – Αγ. Νικόλαος.

Η κίνηση βαρέων οχημάτων θα συνεχίσει να πραγματοποιείται μέσω του υφιστάμενου ΒΟΑΚ με περιοδική διακοπή των εργασιών και άνοιγμα του δρόμου μέσα στη μέρα.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση σας και τη συνεργασία σας.

