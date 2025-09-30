Αγιος Νικόλαος: Μαθητές συγκέντρωσαν πάνω από 1,2 εκατομμύρια ανακυκλώσιμες συσκευασίες για την προστασία του περιβάλλοντος

Ο Μεγάλος Εκπαιδευτικός Διαγωνισμός Ανακύκλωσης Σχολείων Δήμων Περιφέρειας Κρήτης, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Ε.Σ.Δ.Α.Κ. και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία.

Στον Δήμο Αγίου Νικολάου συγκεντρώθηκαν 1.228.198 ανακυκλώσιμα τεμάχια (πλαστικά, μεταλλικά, γυάλινα υλικά και χαρτί), αποδεικνύοντας ότι η δύναμη της συνεργασίας και της οικολογικής συνείδησης μπορεί να φέρει σπουδαία αποτελέσματα!

“Μαζί συνεχίζουμε να χτίζουμε ένα πιο πράσινο και βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας”, αναφέρει σχετικά σε δήλωσή του ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Γιωργος Μπελούκας.