Αγιος Νικόλαος: Κοινή γραμμή Δημοτικής Αρχής και δημοτικών παρατάξεων για τα ζητήματα του ΧΥΤΑ

Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη το πρωί της Τετάρτης 24 Σεπτεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε στον χώρο του ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου συνάντηση με τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου Θωμά Χαριτάκη, Χάρη Αλεξάκη και Γιώργο Φιλιππάκη, παρουσία και του αρμοδίου αντιδημάρχου Περιβάλλοντος Γιώργου Μπελούκα.

Αφότου η λειτουργία του χώρου ομαλοποιήθηκε μετά την φωτιά που εκδηλώθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2025, κρίθηκε αναγκαίο να γίνει συνάντηση ενημέρωσης και αυτοψία στον χώρο του ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου, για να τεθούν όλα τα θέματα που αφορούν την εγκατάσταση και να διαμορφωθεί ένα ενιαίο μέτωπο αντιμετώπισης και διευθέτησης των προβλημάτων που έχουν ανακύψει.

Μετά την ενημέρωση σχετικά με τις εργασίες κατάσβεσης και επιχωμάτωσης, ο Δήμαρχος έθεσε προς συζήτηση την ανάγκη έκτακτων παρεμβάσεων για την αποκατάσταση του ΧΥΤΑ, την υλοποίηση περαιτέρω τεχνικών εργασιών, την ενοποίηση των υπαρχόντων κυττάρων ταφής απορριμμάτων και τη δημιουργία νέου κυττάρου, που θα δώσει μια μεγάλη ανάσα στη βιωσιμότητα του ΧΥΤΑ για τα επόμενα χρόνια, δεδομένης και της καθυστέρησης που συνεχίζει να παρατηρείται στον Περιφερειακό Ενιαίο Σχεδιασμό της Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑΚ).

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου μετά το πέρας της συνάντησης δήλωσε:

«Ο Δήμος Αγίου Νικολάου υπήρξε από τους πρωτοπόρους στην Κρήτη με τη δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ήδη από τη δεκαετία του 1990 Μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2025 στον ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου και λαμβάνοντας υπόψη την καθυστέρηση στον Περιφερειακό Ενιαίο Σχεδιασμό της Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑΚ) για την κατάργησή των ΧΥΤΑ και την αντικατάστασή τους με Σημεία Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, ο Δήμος θα διεκδικήσει σε συνεννόηση με τον ΕΣΔΑΚ:

• την άμεση εκτέλεση έργου αποκατάστασης του ΧΥΤΑ,

• την μελέτη, αδειοδότηση και υλοποίηση έργου νέου κυττάρου ταφής απορριμμάτων και παράλληλα την ενοποίηση των υφιστάμενων,

• τη διασφάλιση της φύλαξης και της τεχνικής ασφάλειας του ΧΥΤΑ,

• την πλήρη χρηματοδότηση όλων των παραπάνω από τις σχετικές πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Πράσινου Ταμείου και από κάθε άλλη πηγή χρηματοδότησης.

Παράλληλα, θα αιτηθεί την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να επισπευσθούν οι διαδικασίες και να υλοποιηθούν άμεσα τα αναγκαία έργα που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη αποκομιδή των απορριμμάτων και τη δημόσια υγεία.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση με τον Δήμο Ιεράπετρας που εξυπηρετείται από τον ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου για την υποστήριξη σε αυτή τη γραμμή διεκδίκησης, ενώ καλούνται να συνταχθούν και όλοι οι φορείς που σχετίζονται με τον ΧΥΤΑ, ώστε να υπάρξει ενιαίο και ισχυρό διεκδικητικό μέτωπο».

Επιπλέον, ο Δήμαρχος τόνισε ότι θα επιδιώξει συνάντηση με τον πρόεδρο του ΕΣΔΑΚ και Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό για να τεθούν τα θέματα αυτά.

Οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων τάχθηκαν υπέρ της κοινής γραμμής διεκδίκησης, ζητώντας παράλληλα ο Δήμος να γίνει περισσότερο διεκδικητικός σε σχέση με το παρελθόν. Επίσης, ειπώθηκε ότι ο Δήμος θα μπορούσε να κινηθεί ακόμη και νομικά για την αδράνεια που υπήρξε κατά το παρελθόν παρά τις διαχρονικές εκκλήσεις από την πλευρά του Δήμου προς τους κατά Νόμο υπεύθυνους της διαχείρισης.

«Με συναίσθηση της ευθύνης, μαζί με όλες τις δημοτικές παρατάξεις, προχωράμε μπροστά για τους πολίτες, τον τόπο και το περιβάλλον» ανέφερε κλείνοντας ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου.