ΚΡΗΤΗ
Αγιος Νικόλαος: Κλειστό το ΚΕΠ στις 27 και 28 Νοεμβρίου
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) θα παραμείνει κλειστό την Πέμπτη 27 και την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025 λόγω μεταφοράς του στο κτίριο του Δημαρχείου Αγίου Νικολάου (οδός Ρ. Καπετανάκη 7 – παλιό δημαρχείο) που στο εξής θα λειτουργεί.
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram