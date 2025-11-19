Αγιος Νικόλαος: Κλειστό το ΚΕΠ στις 27 και 28 Νοεμβρίου

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) θα παραμείνει κλειστό την Πέμπτη 27 και την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025 λόγω μεταφοράς του στο κτίριο του Δημαρχείου Αγίου Νικολάου (οδός Ρ. Καπετανάκη 7 – παλιό δημαρχείο) που στο εξής θα λειτουργεί.