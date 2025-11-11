Λιγότερο από ένα λεπτό

Αγιος Νικόλαος: Ηλεκτρονική ψηφοφορία για το θέμα του Καρναβαλιού

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου θέτει σε ψηφοφορία το θέμα του φετινού καρναβαλιού και δίνει δικαίωμα στον κόσμο να το επιλέξει.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Φέτος αναζητούμε κάτι ξεχωριστό: Να αποφασίσει ο κόσμος το θέμα του καρναβαλιού. Εσύ, η παρέα σου, οι ομάδες, μικροί και μεγάλοι.

Επιλέγουμε ανάμεσα σε τρία θέματα που μπορούν να δώσουν πολύ χρώμα, κέφι και φαντασία:

1.Cinema

2.Επαγγέλματα

3.Ελεύθερο θέμα

Ψηφίζουμε για δυο (2) μέρες και διαμορφώνουμε όλοι μαζί το θέμα του καρναβαλιού.

Γιατί το καρναβάλι δεν είναι απλά εκδήλωση. Είναι οι άνθρωποι που το ζουν, το κέφι, οι ιδέες, η δημιουργία.

Πάρε μέρος στην ψηφοφορία στο ακόλουθο link: https://www.agiosnikolaos.gr/selida-psifoforias/

Έλα να γράψουμε μαζί την «ιστορία» του φετινού καρναβαλιού.

Κάνε το δικό σου.