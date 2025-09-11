CAFE MELI
Αγιος Νικόλαος: Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου 2025 | +Video

Newsroom 11/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 11/09/2025
Συνεδρίασε την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου στις 6.30 μ.μ. στον τρίτο όροφο του Ρεξ το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου.

Θέματα:

– Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2025

– Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου (Α΄ εξαμήνου) του 2025 του Δήμου

– Συζήτηση -απόφαση επί εγγράφου ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου για την εγκατάσταση μηχανημάτων για την ηλεκτροδότηση στης Σπιναλόγκας

– Συζήτηση- απόφαση επί πρακτικού της επιτροπής παραλαβής για μετάθεση της σύμβασης για το Τμήμα 1 και Τμήμα 2 για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης, βιώσιμης κινητικότητας και συστήματος ψηφιακής σήμανσης μνημείων

– Συζήτηση επί εγγράφου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος για Επικαιροποίηση απόφασης για τη Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Πρασίνου

– Συζήτηση- απόφαση επί αποφάσεων Δ.Σ. Δ.Α.Ε.Α.Ν. για Έγκριση οικονομικών καταστάσεων και της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης για την εταιρική χρήση 2024 και για  την ΣΤ΄ τροποποίηση προϋπολογισμού της ΔΑΕΑΝ

– Έγκριση εισόδου -εξόδου οχημάτων σε δημοτική οδό στη θέση Βόλιτες ή Κάτω Μοιράδι, εκτός ορίων οικισμών της Κοινότητας Ελούντας, σε ακίνητο στο οποίο θα εκδοθεί οικοδομική άδεια με χρήση κατοικίας

– Συζήτηση- απόφαση επί αιτήσεως σχετικά με την παράταση της μίσθωσης ακινήτου αίθουσας πολλαπλών χρήσεων- ιατρείου εντός του οικισμού Σισίου Κοινότητας Βραχασίου

– Έγκριση δαπανών για την εξόφληση τιμολογίων από τη χρήση της πάγιας προκαταβολής των Σχολικών Μονάδων

– Συζήτηση – απόφαση επί της απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Εκπαίδευσης για αιτήματα Ποδηλατικού Ομίλου Νεάπολης Λασιθίου Δρήρος, σχετικά με την παραχώρηση του αύλειου χώρου του Π.ΕΠΑ.Λ. Νεάπολης, για την εκμάθηση ποδηλασίας στους αθλητές του σωματείου, για το σχολικό έτος 2025-2026 και του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, σχετικά με την παραχώρηση χώρων του παλιού Δημοτικού Σχολείου Λιμνών, για την πραγματοποίηση εκδρομής τους

– Τροποποίηση της απόφασης του σώματος για τον καθορισμό αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου

– Συζήτηση -απόφαση επί αιτήματος Συλλόγου Φίλων Δημοτικής Χορωδίας Δήμου Αγ. Νικολάου για την οικονομική επιχορήγησή του

– Ορισμός επιτροπών παραλαβής προμηθειών

– Παρουσίαση κυκλοφοριακής μελέτης πόλης Δήμου Αγίου Νικολάου και έγκριση αυτής.

