Αγιος Νικόλαος: Η πολυήμερη εκδρομή της Γ’Λυκείου – Ένα ταξίδι ζωής και αναμνήσεων

Η πολυήμερη εκδρομή της Γ΄ Λυκείου είναι κάθε χρόνο ένα γεγονός που οι μαθητές περιμένουν με ανυπομονησία, ίσως περισσότερο από κάθε άλλη σχολική δραστηριότητα. Για εμάς, τους μαθητές του 1ου ΓΕΛ Αγίου Νικολάου, αυτό το όνειρο έγινε πραγματικότητα φέτος με προορισμό την όμορφη Πολωνία, σε ένα ταξίδι που θα μας μείνει αξέχαστο.

Το ταξίδι μας ξεκίνησε από τον Άγιο Νικόλαο μέσα σε κλίμα χαράς, ενθουσιασμού αλλά και συγκίνησης, καθώς συνειδητοποιούσαμε ότι αυτή θα ήταν η τελευταία μεγάλη κοινή εμπειρία μας ως μαθητές. Πρώτος σταθμός μας ήταν η πανέμορφη Κρακοβία, όπου για τρεις ημέρες περιηγηθήκαμε στα γραφικά δρομάκια, στις ιστορικές πλατείες και στα μνημεία που «μιλούν» για το παρελθόν της πόλης.

Ιδιαίτερα ξεχωριστή ήταν η επίσκεψή μας στα εντυπωσιακά Αλατωρυχεία Βιελίτσκα, ένα μοναδικό υπόγειο σύμπλεγμα, στο οποίο θαυμάσαμε γλυπτά, αίθουσες και διαδρόμους σκαλισμένους εξ ολοκλήρου από αλάτι. Παράλληλα, η επίσκεψη στο Άουσβιτς-Μπίρκεναου αποτέλεσε μια βαθιά συγκινητική εμπειρία, που μας έδωσε την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με την ιστορία και να προβληματιστούμε για τις αξίες της ανθρωπιάς, της ειρήνης και του σεβασμού.

Στη συνέχεια, το ταξίδι μας συνεχίστηκε στην πρωτεύουσα, τη Βαρσοβία, όπου για ακόμη τρεις ημέρες γνωρίσαμε μια πόλη που συνδυάζει αρμονικά το ιστορικό στοιχείο με τον σύγχρονο ευρωπαϊκό χαρακτήρα. Περπατήσαμε στην Παλιά Πόλη, γνωρίσαμε την αρχιτεκτονική και την κουλτούρα της χώρας, δοκιμάσαμε παραδοσιακά φαγητά και ήρθαμε σε επαφή με έναν διαφορετικό τρόπο ζωής.

Μία από τις πιο όμορφες στιγμές της εκδρομής ήταν όταν οι καθηγητές μας μάς επιφύλαξαν μια ευχάριστη έκπληξη: οργάνωσαν μια βραδινή έξοδο για όλους μας, ως επιβράβευση για τη συνέπεια και τη συμπεριφορά μας. Ήταν μια βραδιά γεμάτη γέλια, μουσική και αυθόρμητες στιγμές, που μας έφερε ακόμη πιο κοντά. Εκεί καταλάβαμε πως η εκδρομή δεν ήταν μόνο μια εκπαιδευτική εμπειρία, αλλά μια κοινή ανάμνηση ζωής που μοιραστήκαμε μαθητές και καθηγητές σαν μια μεγάλη παρέα.

Πέρα όμως από τις επισκέψεις και τις ξεναγήσεις, αυτό που έκανε την εκδρομή πραγματικά ξεχωριστή ήταν οι στιγμές που ζήσαμε όλοι μαζί. Γνωριστήκαμε καλύτερα, δεθήκαμε περισσότερο και δημιουργήσαμε φιλίες και αναμνήσεις που θα μας συνοδεύουν για πάντα. Επιπλέον, η εμπειρία αυτή μάς βοήθησε να καλλιεργήσουμε δεξιότητες απαραίτητες για τη νέα φάση της ζωής που ανοίγεται μπροστά μας, τη φοιτητική ζωή: να οργανωνόμαστε, να συνεργαζόμαστε, να σεβόμαστε τους άλλους και να λειτουργούμε με υπευθυνότητα και ωριμότητα.

Ακόμη και σήμερα, δύο εβδομάδες μετά την επιστροφή μας, συζητάμε καθημερινά πόσο όμορφα περάσαμε. Δε θυμόμαστε μόνο τα μέρη που επισκεφθήκαμε, αλλά κυρίως τα συναισθήματα που ζήσαμε: τη χαρά, τη συγκίνηση, τη συντροφικότητα. Για εμάς, αυτή η εκδρομή δεν ήταν απλώς ένα ταξίδι στο εξωτερικό· ήταν το πιο όμορφο κλείσιμο μιας ολόκληρης σχολικής διαδρομής και το πρώτο βήμα προς το νέο κεφάλαιο της ζωής μας. Μια εμπειρία που, πέρα από τις αναμνήσεις, μας δίδαξε και κάτι ουσιαστικό: ότι το σημαντικότερο «μάθημα» του σχολείου είναι οι σχέσεις που χτίζουμε, η συνεργασία, η αλληλοστήριξη και οι κοινές στιγμές που μας διαμορφώνουν ως ανθρώπους για το μέλλον.

Τέλος, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες και στους συνοδούς καθηγητές, στη Διευθύντρια κα. Πεδιαδίτη Καλλιόπη, στον κο. Μασσάρο Σπυρίδωνα, στην κα. Δρακωνάκη Χρυσούλα και στην κα. Ζερβού Γεωργία, για τη στήριξη, τη φροντίδα και τη συνεχή παρουσία τους καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Με υπομονή, ενδιαφέρον και πραγματική διάθεση να είναι δίπλα μας, συνέβαλαν ώστε το ταξίδι αυτό να πραγματοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Παράλληλα, ευχαριστούμε θερμά και τους γονείς μας, που μας εμπιστεύτηκαν, μας στήριξαν και μας έδωσαν τη δυνατότητα να ζήσουμε αυτή τη μοναδική εμπειρία.

Με εκτίμηση,

για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου

του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίου Νικολάου

Ο Πρόεδρος του 15μελούς Συμβουλίου

Τερζάκης Μιχάλης

Ο Αντιπρόεδρος του 15μελούς Συμβουλίου

Τσαγκαράκης Μάνος