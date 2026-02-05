Αγιος Νικόλαος: Η παρέμβαση του Δημοτικού Συμβούλου Μανόλη Λεμπίδη για τον απολογισμό της περιόδου 2024-2025

Ξεκινώντας την παρέμβασή μου για τον Απολογισμό της περιόδου 2024-2025, εκτιμώ ότι οφείλουμε να αποκαταστήσουμε την πραγματική εικόνα του Δήμου Αγίου Νικολάου, η οποία απέχει παρασάγγας από το να χαρακτηριστεί αναπτυξιακή.

Η αξιοπιστία της παρούσας Δημοτικής Αρχής τίθεται υπό αμφισβήτηση, καθώς ο απολογισμός καταφεύγει σε βολικές γενικότητες και ασάφειες που θολώνουν το τοπίο και δημιουργούν ένα πέπλο αμφιβολίας πάνω από το σύνολο των πεπραγμένων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της τακτικής αποτελεί το έργο της Ενεργειακής αναβάθμισης του Γυμνασίου Νεάπολης. Στον απολογισμό εμφανίζεται προκλητικά ως «ολοκληρωμένο στο 100%» (πίνακας σελ. 14). Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, η πραγματική υλοποίηση του έργου μόλις που αγγίζει το 70%. Η ορθή επανάληψη της γνωστοποίησης του απολογισμού χθες και πάλι δεν είναι ορθή αφού ούτε η ενεργειακή αναβάθμιση έχει ολοκληρωθεί ενώ και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου που αναφέρεται στον πίνακα σελ. 8, απαιτεί μελέτη που ακόμη δεν έχει ξεκινήσει η σύνταξή της. Επίσης δεν έχει ξεκινήσει ούτε η ηλεκτρολογική εγκατάσταση και η δομημένη καλωδίωση που απαιτείται για να λειτουργήσουν τα σχολεία. Πρόκειται για μια προφανή διόγκωση για λόγους εντυπώσεων που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Την ίδια στιγμή, η αναφορά στα 20 εκατομμύρια ευρώ των «εξασφαλισμένων πιστώσεων» εξαντλείται σε αοριστίες. Μας παρουσιάζονται νούμερα χωρίς να προσδιορίζονται οι ακριβείς πόροι, οι πηγές χρηματοδότησης και, το κυριότερο, τα έργα στα οποία θα κατευθυνθούν οι πόροι αυτοί.

Επιπλέον, από τις πληροφορίες που διαθέτουμε, η εικόνα των ταμειακών αποθεμάτων ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ περίπου είναι εξίσου προβληματική. Έχοντας παραλάβει 10 εκατομμύρια ευρώ, ως επαρκές «μαξιλάρι» από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή για να αντιμετωπιστεί κάθε απρόοπτο, η περαιτέρω συσσώρευση δεν αποτελεί δείγμα υγείας, αλλά την τρανταχτή απόδειξη μιας παταγώδους αδυναμίας απορρόφησης και αποτελεσματικότητας. Είναι προκλητικό να λιμνάζουν εκατομμύρια στις τράπεζες, την ώρα που οι ανάγκες μας κραυγάζουν για μελέτες στα σχολεία, για το κτίριο στον Φοινοκαλιά, για την ένταξη του Βραχασίου στο Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο κ.α..

Φεύγοντας όμως από τις γενικότητες, ας επικεντρωθούμε στα ειδικά που αφορούν τη Δημοτική Κοινότητα Βραχασίου.

Για εμάς, το κείμενο που παρουσιάστηκε δεν είναι απολογισμός. Είναι μια συνειδητή απόπειρα πολιτικής παραπλάνησης. Με περίσσιο πολιτικό θράσος, επιχειρείται να βαφτιστεί η παταγώδης αποτυχία και η αδράνεια, ως «έργο».

Για το Βραχάσι, το Σίσι και τη Μίλατο, οι σελίδες του Απολογισμού επιβεβαιώνουν αυτό που βιώνουμε καθημερινά:

ότι η Δημοτική Αρχή μας αντιμετωπίζει ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας.

Η εγκατάλειψη των υποδομών, η απουσία έργων και η στασιμότητα στα μεγάλα ζητήματα της περιοχής μας δεν μπορούν να κρυφτούν πίσω από ωραιοποιημένες εκθέσεις.

Είναι η ώρα της αλήθειας και της αποκάλυψης της απόστασης που χωρίζει τον σχεδιασμό «επί χάρτου» από την πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες μας.

Παιδεία και Υποδομές

Ξεκινάτε τον Απολογισμό με την Παιδεία. Παρουσιάζετε ως «έργο» την απλή συντήρηση της στέγης του σχολείου στο Σίσι. Είναι πολιτικό θράσος να κομπάζετε για τα μερεμέτια, όταν την ίδια στιγμή σταμάτησε η μελέτη για το Νέο Σχολείο που είχε δρομολογηθεί όταν αναλάβατε και τα παιδιά συνεχίζουν να κάνουν μάθημα σε κοντέινερ. Αντί να επενδύουμε στο μέλλον των παιδιών μας, το υποθηκεύετε, γυρίζοντας την περιοχή πολλά χρόνια πίσω.

Και βέβαια, για αθλητικές υποδομές στην κοινότητά μας, ούτε λόγος, πλήρης απουσία. Που είναι η ολοκλήρωση του Γηπέδου στο Σίσι και ο αθλητικός χώρος στο Βραχάσι;

Οι Βιολογικοί Καθαρισμοί

Στα θέματα των Βιολογικών Καθαρισμών στο Βραχάσι, Σίσι και Μίλατο και της Ύδρευσης, μας προσφέρετε «λόγια του αέρα». Μιλάτε για «σχεδιασμό» και «αναζήτηση χρηματοδότησης» για Σίσι και Μίλατο, χωρίς ούτε ένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα.

Στην ύδρευση, τα έργα των 60.000 ευρώ που καταγράφονται τη διετία αποδεικνύονται κατώτερα των περιστάσεων. Οι κάτοικοι έβλεπαν τις διαρροές των δικτύων και τα νερά να τρέχουν για μήνες και να χάνονται χιλιάδες κυβικά. Ακόμα και η αντικατάσταση των δικτύων στο Βραχάσι παραμένει μια θεωρητική άσκηση χωρίς ημερομηνία έναρξης.

Ο Μπούφος και το Λιμενικό Ταμείο

Εμφανίζεται ως «επίτευγμα» η στοιχειώδης λειτουργία της παραλίας στον Μπούφο. Μια παραλία που λειτούργησε το 2024-2025 με τα απολύτως απαραίτητα. Μήπως υποβαθμίστηκε σκόπιμα για να μην παρουσιάσει σημαντικά έσοδα και να την «ξεφορτωθεί» ο Δήμος την επόμενη χρονιά;

Την ίδια ώρα, η «εξομοίωση ζώνης λιμένα» παραμένει εγκλωβισμένη στη γραφειοκρατία. Καμία αναφορά στην αποκατάσταση της ζημιάς στον μόλο του λιμανιού στο Σίσι, καμία αναφορά στη συνολική μελέτη ανάπλασης της παραλιακής ζώνης. Όλα παραπέμπονται στη «θολούρα» του μέλλοντος.

Πολεοδομία

Στον τομέα της Πολεοδομίας, η κοροϊδία ξεπερνά κάθε όριο. Τα σχέδια Σισίου και Μιλάτου παραμένουν βαλτωμένα εδώ και 40 χρόνια, κι ο απολογισμός σας, μας παραπέμπει στο 2035!

Το πλέον εξοργιστικό; Η σιωπή για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΤΠΣ) και η προκλητική εξαίρεση της Κοινότητας Βραχασίου. Τι έγιναν οι συνεχείς δεσμεύσεις του κ. Δημάρχου από τον Μάρτιο του 2024 για συμπληρωματική σύμβαση και χρηματοδότηση από ίδιους πόρους ή το Πράσινο Ταμείο;

Η αδικία έχει ονοματεπώνυμο

Ο απολογισμός στερείται αξιοπιστίας.

Ομαδοποιούνται τα ποσά στην οδοποιία και στις συντηρήσεις, ώστε να μην φαίνεται η πραγματική κατανομή ανά Δημοτική Κοινότητα.

Χωρίς σαφή στοιχεία, δεν υπάρχει ισόρροπη και δίκαιη ανάπτυξη.

Απουσιάζει η ωρίμανση για το Πολύκεντρο στο Σίσι, παρά την ύπαρξη αρχιτεκτονικής μελέτης.

Απουσιάζει η αναφορά: στη Μελέτη του Αρρεναγωγείου στο Βραχάσι, για τις Βρύσες αλλά και για την δωρεά της Οικίας Ελ. Πλατάκη.

Ό,τι αναφέρεται στο μέλλον, είναι γενικόλογο και χωρίς χρονικές δεσμεύσεις.

Αυτός ο απολογισμός είναι μια ομολογία αδιαφορίας.

Δεν ανεχόμαστε άλλη υποβάθμιση, δεν δεχόμαστε άλλα «θα» χωρίς ημερομηνία λήξης.

Ζητούμε τα αναλυτικά στοιχεία για τις χρηματοδοτήσεις ανά Δημοτική Κοινότητα. Το Βραχάσι, το Σίσι και η Μίλατος απαιτούν τον σεβασμό και τους πόρους που τους αναλογούν.

Συμπερασματικά, ο απολογισμός δεν είναι τίποτα άλλο από την επίσημη σφραγίδα και παραδοχή της αναπτυξιακής υποβάθμισης της Δημοτικής Κοινότητας Βραχασίου.

Η προσωπική απουσία του Δημάρχου από τα προβλήματα του τόπου μας, σε συνδυασμό με την απόφασή του να αναλάβει προσωπικά την αρμοδιότητα της περιοχής μας την περασμένη διετία, οδηγεί στο αβίαστο συμπέρασμα ότι αυτή η παταγώδης αποτυχία, η χαμηλή αποδοτικότητα και η συνειδητή υποβάθμιση του Βραχασίου, του Σισίου και της Μιλάτου φέρουν φαρδιά-πλατιά τη δική του υπογραφή. Μια υπογραφή – ομολογία αδιαφορίας που οι πολίτες πλέον γνωρίζουν καλά και δεν πρόκειται ούτε να την αποδεχθούν, ούτε να την ξεχάσουν.

Μανόλης Λεμπίδης

Δημοτικός Σύμβουλος