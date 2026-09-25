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Αγιος Νικόλαος: Γεύσεις, πολιτισμός και φιλοξενία στα «Κρητικά Μαγειρέματα 2026»

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 25 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 25/09/2026
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Με απόλυτη επιτυχία, πλήθος κόσμου και υψηλούς προσκεκλημένους πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026 η κεντρική εκδήλωση του Δήμου Αγίου Νικολάου «Κρητικά Μαγειρέματα 2026» (Cretan Cooking Festival) στο Λιμάνι του Αγίου Νικολάου με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού.

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Η διοργάνωση είχε ξεχωριστή σημασία καθώς η Κρήτη μας γιορτάζει φέτος την ανάδειξή της ως Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης για το 2026.

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Η εκδήλωση συμπεριέλαβε όλα εκείνα τα στοιχεία που καθιστούν το νησί έναν μοναδικό προορισμό σε ολόκληρο τον κόσμο: τα τοπικά προϊόντα, τις αυθεντικές γεύσεις και την ανεκτίμητη αξία της κρητικής διατροφής.

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Ξεχωριστή τιμή για τον Άγιο Νικόλαο αποτέλεσε η παρουσία της Προέδρου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), κ. Άντζελας Βαρελά η οποία παρευρέθηκε μετά από πρόσκληση του Δήμου.

Η παρουσία της Προέδρου του ΕΟΤ στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου επισφράγισε με τον καλύτερο τρόπο ότι η τοπική παράδοση της Κρήτης δεν εξαντλείται σε μια μεγάλη διοργάνωση αλλά ενισχύει δυναμικά το μήνυμα της αυθεντικότητας στις διεθνείς αγορές.

Στο γαστρονομικό κομμάτι, η εμπειρία ήταν μοναδική (40 εκθέτες- 4.000 εδέσματα- 2.500 και πλέον επισκέπτες) ταξίδεψαν τους συμμετέχοντες από το ένα άκρο της Κρήτης στο άλλο.

Ξενοδοχεία, εστιατόρια, επιχειρήσεις με ελαιόλαδα και προϊόντα ελιάς, παραγωγοί μελιού, πολιτιστικοί σύλλογοι, μάγειρες και οινοποιοί ένωσαν τις δυνάμεις τους. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς στήθηκε παραδοσιακό καζάνι, ενώ παρασκευάστηκε ζωντανά ξινόχοντρος και παραδοσιακά σκιουφιχτά μακαρόνια.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν παραδοσιακό αντικριστό, γαμοπίλαφο, ανθότυρους, λουκουμάδες, καθώς και αρωματικά λικέρ, κρασιά από εκλεκτούς κρητικούς αμπελώνες, κρητική μπύρα και πλήθος από μεραμπελιώτικες νοστιμιές.

Το Λιμάνι πλημμύρισε από παραδοσιακούς ήχους και χορούς χάρη στη συμμετοχή του συνόλου παραδοσιακής μουσικής του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου, του Λυκείου των Ελληνίδων, καθώς και του Μανώλη Ρασιδάκη με το συγκρότημά του.

Όπως τονίστηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αυτή η μοναδική εμπειρία φιλοξενίας δεν θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα χωρίς τους ανθρώπους της «πρώτης γραμμής» οι οποίοι αποτελούν τη ζωντανή εικόνα και τις ρίζες του νησιού.

Στο πλαίσιο αυτό, εκφράστηκαν θερμές ευχαριστίες προς τους Πολιτιστικούς Συλλόγους, τους παραγωγούς, τους Γυναικείους Συνεταιρισμούς, τα σχολεία, τους εκπροσώπους των ξενοδοχείων και της εστίασης, καθώς και στους εθελοντές. Ιδιαίτερη μνεία έγινε επίσης στην συνδρομή του συμβούλου κρουαζιέρας κ. Ιωάννη Μπρα για την επιτυχημένη πρόσκληση και φιλοξενία των επισκεπτών από τα κρουαζιερόπλοια που φιλοξενούνταν στο λιμάνι ενισχύοντας τη διεθνή εμβέλεια της εκδήλωσης.

Τους δεκάδες επισκέπτες καλωσόρισαν ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού κ. Αντώνης Μαυρής, ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου κ. Γιάννης Ανδρουλάκης, ενώ χαιρετισμό έκανε η πρόεδρος του ΕΟΤ κ. Άντζελα Βαρελά.

Τα «Κρητικά Μαγειρέματα 2026» επιβεβαίωσαν για ακόμη μια χρονιά ότι η γαστρονομική μας κληρονομιά και η αυθεντική φιλοξενία αποτελούν ισχυρό θεμέλιο για την τουριστική ταυτότητα του τόπου μας.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου συνεχίζει να επενδύει στην εξωστρέφεια, αναδεικνύοντας τις ρίζες και τους ανθρώπους μας ως τους καλύτερους πρεσβευτές της Κρήτης σε ολόκληρο τον κόσμο.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 25 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 25/09/2026
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