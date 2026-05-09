Ο Άγιος Νικόλαος εξελίσσεται σε προπονητικό κέντρο στίβου και πόλο έλξης σημαντικών αθλητών

Διεθνείς αθλητές στίβου, οι οποίοι πραγματοποιούν αυτή την περίοδο την προετοιμασία τους ενόψει των αγωνιστικών υποχρεώσεών τους στο Δημοτικό Στάδιο Αγίου Νικολάου «Νικόλαος Φουρνιωτάκης», υποδέχθηκε την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 στο Δημαρχείο ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης.

Το «παρών» στη συνάντηση, στην οποία παραβρέθηκε και ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού κ. Στέργιος Ατσαλάκης, έδωσαν οι αθλητές της εθνικής ομάδας στίβου της Τσεχίας, Αμάλιε Σβαμπίκοβα (Amálie Švábíková) και Οντρέι Κοπέτσκι (Ondřej Kopecký), που αγωνίζονται σε άλμα επί κοντώ και σε δέκαθλο και έπταθλο κλειστού στίβου αντίστοιχα, έχοντας σημαντικές εθνικές και διεθνείς διακρίσεις στο παλμαρέ τους. Μαζί τους ήταν και ο προπονητής τους, χρυσός Ολυμπιονίκης του δεκάθλου στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004 Ρόμαν Σέμπρλε (Roman Šebrle), ένας από τους κορυφαίους δεκαθλητές όλων των εποχών και ο πρώτος αθλητής στην ιστορία που ξεπέρασε το φράγμα των 9.000 βαθμών. Παρόντες ήταν επίσης ο προπονητής του Γυμναστικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου και Ομοσπονδιακός τεχνικός στο Κέντρο Αναπτυξιακού Αθλητισμού Κρήτης κ. Λευτέρης Ραφαϊλάκης, καθώς και ο Τσέχος προπονητής στίβου κ. Μίρα Ρούτσκι (Míra Rucký).

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου καλωσόρισε τους αθλητές και τους προπονητές τους, ευχόμενος να απολαύσουν τη διαμονή και την προετοιμασία τους στην περιοχή και να επιστρέψουν ξανά στο μέλλον, ενώ τους προσέφερε ως αναμνηστικό δώρο ένα λεύκωμα της πόλης. Από την πλευρά τους, οι ίδιοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ποιότητα των αθλητικών εγκαταστάσεων και των συνθηκών προπόνησης που συνάντησαν στον Άγιο Νικόλαο.

Η παρουσία των συγκεκριμένων αθλητών, όπως και δεκάδων ακόμη αθλητών από την Πολωνία, την Ελβετία και άλλες χώρες που έχουν επιλέξει να πραγματοποιήσουν μέρος της φετινής προετοιμασίας τους στον Άγιο Νικόλαο, αποδεικνύει ότι το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αγίου Νικολάου και του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων (ΣΕΓΑΣ), το οποίο υπεγράφη τον περασμένο Μάρτιο με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής, ήδη αποδίδει ουσιαστικά αποτελέσματα.

Στο πλαίσιο του εν λόγω Μνημονίου, που έχει στόχο την ανάδειξη του Αγίου Νικολάου σε προορισμό αθλητικής προετοιμασίας υψηλού επιπέδου και την προσέλκυση αθλητικών διοργανώσεων πανελλαδικής εμβέλειας, στην περιοχή έχουν έλθει ή αναμένεται να έλθουν τη φετινή χρονιά δεκάδες Έλληνες πρωταθλητές και αθλητές στίβου, οι οποίοι βρίσκουν στην πρωτεύουσα του νομού Λασιθίου σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις, αλλά και ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες για την προετοιμασία τους.

Σημειώνεται ότι τον «δρόμο» είχαν ανοίξει ήδη από την προηγούμενη χρονιά οι Ολυμπιονίκες μας Μίλτος Τεντόγλου και Εμμανουήλ Καραλής, οι οποίοι πραγματοποίησαν μέρος της προετοιμασίας τους στο Δημοτικό Στάδιο Αγίου Νικολάου, συμβάλλοντας ώστε η περιοχή να εξελιχθεί σε πόλο έλξης για Έλληνες και ξένους αθλητές.

Καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση αυτής της δυναμικής διαδραμάτισαν οι παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν από πέρυσι στο Δημοτικό Στάδιο Αγίου Νικολάου, όπως η αποκατάσταση του ταρτάν και η τοποθέτηση σύγχρονου αθλητικού εξοπλισμού, που αναβάθμισαν ουσιαστικά τις εγκαταστάσεις και το κατέστησαν σε σημείο αναφοράς για τον κλασικό αθλητισμό στην Κρήτη.

Παράλληλα, οι ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, το φυσικό περιβάλλον και οι ποιοτικές υποδομές φιλοξενίας καθιστούν τον Άγιο Νικόλαο ιδιαίτερα ελκυστικό για προπονήσεις υψηλού επιπέδου, με το ενδιαφέρον για την επόμενη περίοδο να εμφανίζεται ήδη αυξημένο.