Αγιος Νικόλαος: Επισήμως κατατέθηκε η πρόταση για την χρηματοδότηση ΚΔΑΠ ΜΕΑ στα Φλαμουριανά!

Κατατέθηκε, και επισήμως σήμερα (28/11), η πρόταση για την χρηματοδότηση ΚΔΑΠ ΜΕΑ στα Φλαμουριανά!

Πιο συγκεκριμένα, κατατέθηκε η πρόταση χρηματοδότησης στην Περιφέρεια Κρήτης (ΕΣΠΑ Κοινωνικών Δομών) για την ίδρυση και κατασκευή Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΜΕΑ) στα Φλαμουριανά (Μέσα Λακώνια) – η λειτουργία του οποίου αναμένεται να δώσει λύσεις σε σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες των ωφελούμενών αλλά κυρίως στα ίδια τα παιδιά και τους ενήλικες που θα φιλοξενηθούν σε αυτή τη δομή.

Η δημιουργία ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ στο Δήμο Αγίου Νικολάου σ΄ ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον αποτέλεσε μια από τις πρώτες προτεραιότητες της δημοτικής αρχής όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Στήριξης ΑμεΑ Αντώνης Μαυρής, δεδομένου ότι η δημιουργική απασχόληση παιδιών και ενηλίκων με αναπηρία, η κοινωνική ένταξη μέσω της ομαδικής δραστηριότητας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους μέσω της απόκτησης δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης και η στήριξη των οικογενειών τους αποτελεί στόχευση για το δήμο και τις Κοινωνικές του Υπηρεσίες.