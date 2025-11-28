CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Αγιος Νικόλαος: Επισήμως κατατέθηκε η πρόταση για την χρηματοδότηση ΚΔΑΠ ΜΕΑ στα Φλαμουριανά!

ΜΗΛΟ
Photo of Media+ Media+ Send an email 28/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 28/11/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

MARIS L

Κατατέθηκε, και επισήμως σήμερα (28/11), η πρόταση για την χρηματοδότηση ΚΔΑΠ ΜΕΑ στα Φλαμουριανά!

Πιο συγκεκριμένα, κατατέθηκε η πρόταση χρηματοδότησης στην Περιφέρεια Κρήτης (ΕΣΠΑ Κοινωνικών Δομών) για την ίδρυση και κατασκευή Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΜΕΑ) στα Φλαμουριανά (Μέσα Λακώνια) –  η λειτουργία του οποίου αναμένεται να δώσει λύσεις σε σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι  οικογένειες των ωφελούμενών αλλά κυρίως στα ίδια τα παιδιά και τους ενήλικες που θα φιλοξενηθούν σε αυτή τη δομή.

ΧΡΥΣΟΣ

Η δημιουργία ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ στο Δήμο Αγίου Νικολάου σ΄ ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον αποτέλεσε μια από τις πρώτες προτεραιότητες της δημοτικής αρχής όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Στήριξης ΑμεΑ Αντώνης Μαυρής, δεδομένου ότι η δημιουργική απασχόληση παιδιών και ενηλίκων με αναπηρία, η κοινωνική ένταξη μέσω της ομαδικής δραστηριότητας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους μέσω της απόκτησης δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης και η στήριξη των οικογενειών τους αποτελεί στόχευση για το δήμο και τις Κοινωνικές του Υπηρεσίες.

NOVA
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Media+ Media+ Send an email 28/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 28/11/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Media+

Media+

Σχετικά άρθρα

ΑΔΜΗΕ: Όφελος 5 δισ. ευρώ φέρνει η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής μέχρι το 2035

28/11/2025

Πρώτο Ευρωπαϊκό βραβείο για την Κρήτη στον διαγωνισμό European Young Chef 2025

28/11/2025

Δυναμική παρουσία της Κρήτης στη «Nordic Organic Expo» στη Σουηδία

28/11/2025

Ολομέλεια Νοεμβρίου του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων

28/11/2025

8 μέρες πριν φορέσουμε τα σκούφια μας… και τρέξουμε για καλό!

28/11/2025

Απονομή Ευρωπαϊκής Ετικέτας Ποιότητας έργου eTwinning για το 1ο Γενικό Λύκειο Αγίου Νικολάου

28/11/2025

Santa Run Elounda 2025 – Τρέχουμε, προσφέρουμε, γιορτάζουμε – Εσείς δηλώσατε συμμετοχή;

28/11/2025

Κρήτη: Παρατείνονται τα μέτρα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων έως την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου

28/11/2025

Χαιρετισμός του Δημάρχου Αγίου Νικολάου στη συγκέντρωση για την Δημόσια Υγεία

27/11/2025

Στην τελική ευθεία ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρησιακών λειτουργιών του Δήμου Ηρακλείου

27/11/2025
Back to top button