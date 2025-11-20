Αγιος Νικόλαος: Έντονη διαμαρτυρία του Συλλόγου Εστίασης – Κάνουν αίτημα για άμεση συνάντηση με τις αρχές

Ο Σύλλογος Εστίασης και Διασκέδασης Αγίου Νικολάου εκφράζει την έντονη ανησυχία και αγανάκτησή του για την κατάσταση που βιώνουν καθημερινά οι επιχειρήσεις του κλάδου.

Παρά το γεγονός ότι μέλη μας οδηγούνται επανειλημμένα σε αυτόφωρα λόγω ανώνυμων καταγγελιών, την ίδια στιγμή μας ζητείται από τον Δήμο να συμβάλουμε στη συγκράτηση του κόσμου στην πόλη κατά τη διάρκεια των εορτών.

Έχουμε ήδη επισημάνει ότι η πόλη κινδυνεύει να μετατραπεί σε «πόλη–φάντασμα», χωρίς ζωντάνια και χωρίς κίνηση, τη στιγμή που η επιχειρηματικότητα δέχεται συνεχή και άδικη πίεση. Μας ζητείται να στηρίξουμε τις εορταστικές δράσεις, τα φώτα και τα καρουζέλ, ενώ παράλληλα οι συνθήκες λειτουργίας μας γίνονται ολοένα και πιο ασφυκτικές.

Σήμερα, ως αποκορύφωμα αυτής της κατάστασης, ακυρώθηκε εκδήλωση μέλους μας πριν καν ξεκινήσει, εξαιτίας της νοοτροπίας του «ελέγχου πριν υπάρξει λόγος». Το γεγονός αυτό αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα του κλίματος ανασφάλειας και αποθάρρυνσης που επικρατεί στην τοπική αγορά.

Γι’ αυτό θεωρούμε ότι έχει έρθει η ώρα να ζητήσουμε εμείς αυτό που είναι απαραίτητο:

Αίτημα για άμεση κοινή συνάντηση

Ζητούμε τη σύγκληση συνάντησης με:

τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου,

τους αρμόδιους Αντιδημάρχους,

τους τοπικούς Βουλευτές,

τις δημοτικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης,

και τις Αρχές, συμπεριλαμβανομένου του Αστυνομικού Διευθυντή Λασιθίου.

Σκοπός είναι να δοθούν άμεσες λύσεις, να σταματήσει η κατάχρηση των ανώνυμων καταγγελιών, να ξεκαθαριστεί το πλαίσιο λειτουργίας και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη ανάμεσα σε επιχειρήσεις και Αρχές. Δεν μπορεί να ζητείται από τον κλάδο να στηρίξει την πόλη όταν την ίδια στιγμή αντιμετωπίζει συστηματική υπονόμευση.

Η εστίαση και η διασκέδαση αποτελούν βασικούς πυλώνες της τοπικής οικονομίας, της εργασίας και της κοινωνικής ζωής. Δεν ζητάμε προνόμια — ζητάμε ισονομία, σεβασμό και συνεργασία για να μπορέσουμε πραγματικά να στηρίξουμε τον Άγιο Νικόλαο.

Ο Σύλλογος παραμένει στη διάθεση όλων των φορέων για άμεσο και ουσιαστικό διάλογο.