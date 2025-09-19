Αγιος Νικόλαος: Εντονη διαμαρτυρία των κατοίκων της οδου Κ.Παλαιολόγου

Με τη μονοδρόμηση της παραλιακής οδού η ήδη βεβαρημένη οδός Κων. Παλαιολόγου που είναι μια απ’ τις βασικές εξόδους της πόλης, δέχτηκε και το επί πλέον φορτίο της κίνησης των οχημάτων που κατευθύνονται προς Ελούντα. Έτσι διπλασιάστηκε η κίνησή της, κάτι που δεν μπορεί να το αντέξει.

Η οδός αυτή μια από τις παλαιότερες και βασικότερες της πόλης είναι πολύ πυκνοκατοικημένη με καταστήματα εστίασης και εμπορικά, πολλά νοικοκυριά, το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Νοσοκομείο και το 2ο Δημοτικό Σχολείο. Πολλές φορές, ειδικά το καλοκαίρι, παρατηρείται το φαινόμενο να συνωστίζονται ουρές οχημάτων, να κορνάρουν ασταμάτητα, ασθενοφόρα και οχήματα της Πυροσβεστικής να ηχούν με τις σειρήνες τους και να γίνεται κυκλοφοριακό κομφούζιο.

Όταν σχολάνε ταυτόχρονα οι μαθητές από το 2ο Δημοτικό τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται και γίνονται πρόδηλοι και απειλητικοί. Λόγω και της ανηφόρας του δρόμου ο θόρυβος από την κίνηση της κυκλοφορίας έχει ξεπεράσει κάθε επιτρεπόμενο όριο με επιπτώσεις στον ύπνο και γενικά στην υγεία μας. Το να περάσουμε στην απέναντι πλευρά του δρόμου γίνεται κατόρθωμα για τους ηλικιωμένους αφού πολλές φορές χρειάζεται υπομονή εκτός και αν κάποιος οδηγός ευαισθητεί να σταματήσει για να μας εξυπηρετήσει.

Αλλά και το πρόβλημα της στάθμευσης έχει αυξηθεί περισσότερο από άλλες συνοικίες. Από την επί πλέον κυκλοφορία και τις πιο συχνές ουρές αυτοκινήτων στην ανηφόρα έχουν αυξηθεί οι εκπομπές καυσαερίων που κάνουν αποπνικτική την ατμόσφαιρα. Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτόν είμαστε εντελώς απογοητευμένοι και παραπονεμένοι για την άδικη μεταχείριση και αισθανόμαστε δημότες δεύτερης κατηγορίας.

Τόσα χρόνια υποφέρουμε από φασαρία, σκόνη, καυσαέρια, δυσκολία μετακίνησης με οχήματα αλλά και πεζοί. Οι ιδιοκτησίες μας έχουν υποβαθμιστεί εμπορικά. Πολλοί έχουν εγκαταλείψει τις κατοικίες τους και έχουν μετακομίσει σε άλλες συνοικίες, ή σε άλλες πόλεις πιο ανθρώπινες. Άλλοι πάλι όπως εμείς αδυνατούμε να μετακινηθούμε, ζώντας σε συνθήκες υποβάθμισης της ζωής και επιβάρυνσης της ψυχικής και σωματικής υγείας μας. Παρακαλούμε τη Δημοτική Αρχή και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να συμμεριστούν το πρόβλημά μας.

Η επαναφορά της διπλής κυκλοφορίας στον παραλιακό (που άλλωστε ήταν μια από τις προεκλογικές της δεσμεύσεις) θα αμβλύνει όσα αναφέραμε παραπάνω, ενώ δεν θα διαφοροποιήσει τις συνθήκες ζωής των εκεί κατοίκων όπως ήταν πριν τρία χρόνια.

Πρέπει βέβαια να προβλεφθούν όλα τα έργα που απαιτούνται για την ασφάλεια της κυκλοφορίας. Να δοθεί μια λύση όχι μονομερής, αλλά να ικανοποιεί όσο είναι δυνατόν την πλειοψηφία των δημοτών και όχι να υποβαθμίζει μια από τις ζωτικότερες περιοχές της πόλης μας.

ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΟΔΟΥ Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ