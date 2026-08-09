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Αγιος Νικόλαος: Ενημερωτική συνάντηση στο ΓΝΑΝ για ΒΑΕ, μισθολογικά και εργασιακά θέματα

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 9 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 09/08/2026
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09082026
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Την Πέμπτη 6/8/2026 πραγματοποιήθηκε στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου ενημερωτική συνάντηση που διοργάνωσε ο Σύλλογος Εργαζομένων ΓΝΑΝ, με τη συμμετοχή του μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕΔΗΝ, Μ. Βαρδαβάκη.

ΧΡΥΣΟΣ

Η ενημέρωση αφορούσε σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους στις δημόσιες δομές υγείας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλιση στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ), στα μισθολογικά και εργασιακά θέματα, καθώς και στις διεκδικήσεις του συνδικαλιστικού κινήματος.

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ΒΑΕ: Κατάκτηση των εργαζομένων, αλλά και μεγάλες αδικίες

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Αναφερόμενος στο ζήτημα των ΒΑΕ, ο Μ. Βαρδαβάκης τόνισε ότι η ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα αποτελεί σημαντική κατάκτηση των εργαζομένων στις δημόσιες δομές υγείας, αποτέλεσμα πολύχρονων αγώνων και διεκδικήσεων.

Παράλληλα, ανέδειξε την τεράστια αδικία που δημιουργεί η επιλογή της κυβέρνησης να αφήσει εκτός ΒΑΕ χιλιάδες εργαζόμενους οι οποίοι εργάζονται καθημερινά στις ίδιες βαριές, επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες μέσα στα δημόσια νοσοκομεία.

Μαίες, τραυματιοφορείς, βοηθοί θαλάμου, τεχνολόγοι και άλλοι εργαζόμενοι εξακολουθούν να μην εντάσσονται στα ΒΑΕ, παρότι εκτίθενται καθημερινά στους ίδιους επαγγελματικούς κινδύνους και στις ίδιες επιβαρυντικές συνθήκες εργασίας.

Τονίστηκε, επίσης, ότι ακόμη και για τους νοσηλευτές, βοηθούς νοσηλευτών και διασώστες, οι όροι ένταξης δεν είναι ευνοϊκοί, καθώς προβλέπονται υψηλά ποσά εξαγοράς προηγούμενων ετών ως ΒΑΕ, ενώ, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, προβλέπεται εξαγορά ακόμη και για εισφορές που αντιστοιχούν στην εργοδοτική – κρατική πλευρά.

Παράλληλα, υπάρχουν αρκετές επιμέρους λεπτομέρειες που χρειάζονται διευκρινίσεις. Για τον λόγο αυτό αναμένεται το επόμενο διάστημα σχετική εγκύκλιος από το Υπουργείο Εργασίας και τον ΕΦΚΑ, ώστε να αποσαφηνιστούν οι προϋποθέσεις και ο τρόπος εφαρμογής των σχετικών ρυθμίσεων.

Μισθοί και νοσοκομειακό επίδομα

Σε ό,τι αφορά τα μισθολογικά ζητήματα, αναφέρθηκε ότι κυβερνητικά στελέχη έχουν δηλώσει πως προσανατολίζονται σε ορισμένες μικρές και στοχευμένες αυξήσεις, κυρίως ως κίνητρο προς τους νοσηλευτές.

Οι εργαζόμενοι, όμως, διεκδικούμε ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και αξιοπρεπείς αποδοχές για όλους. Στο πλαίσιο αυτό, τα σωματεία διεκδικούμε την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αυξήσεις της τάξης του 20% στους μισθούς, καθώς και την επαναφορά του νοσοκομειακού επιδόματος για όλους τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, με κλιμάκωση όπως ίσχυε μέχρι το 2011.

Δεν αποδεχόμαστε πολιτικές που αντιμετωπίζουν τις μισθολογικές ανάγκες των εργαζομένων με αποσπασματικά και ανεπαρκή μέτρα.

Ελλείψεις προσωπικού και υποβάθμιση του ΕΣΥ

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συνεχιζόμενη έλλειψη προσωπικού και στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες εργασίας που επικρατούν στα δημόσια νοσοκομεία.

Οι μόνιμες θέσεις που προκηρύσσονται από την κυβέρνηση παραμένουν πολύ λίγες σε σχέση με τα πραγματικά κενά και τις ανάγκες των νοσοκομείων. Την ίδια στιγμή, ο ισχυρισμός του Πρωθυπουργού ότι «θέλουμε να προσλάβουμε αλλά δεν βρίσκουμε» διαψεύδεται στην πράξη από τις δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις εργαζομένων που κατατίθενται ακόμη και για τις περιορισμένες προκηρύξεις που πραγματοποιούνται.

Η πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι εργαζόμενοι είναι η εντατικοποίηση της εργασίας, οι μεγάλες ελλείψεις προσωπικού, οι συνεχείς μετακινήσεις και η επιβάρυνση των εργαζομένων, με άμεσες συνέπειες τόσο για τους ίδιους όσο και για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Συνεχίζουμε τον αγώνα

Απέναντι στην κατάσταση που διαμορφώνεται και στην πολιτική αποδυνάμωσης και εμπορευματοποίησης του ΕΣΥ, η απάντηση των εργαζομένων πρέπει να είναι η ενότητα, η συλλογική

Το επόμενο αγωνιστικό ραντεβού των εργαζομένων και των σωματείων αναμένεται στις αρχές Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Οργανωμένα, συλλογικά και αγωνιστικά υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας και το Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

Εκ του ΔΣ

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 9 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 09/08/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
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