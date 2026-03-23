Αγιος Νικόλαος: Ενημερωτική εκδήλωση πρώτων βοηθειών για παιδιά και ενήλικες

Με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή και έντονο ενδιαφέρον από τους πολίτες πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 21 Μαρτίου 2026 στο κινηματοθέατρο REX στον Άγιο Νικόλαο η μηνιαία εκπαιδευτική ενημέρωση πρώτων βοηθειών για παιδιά και ενήλικες που οργάνωσε ο Δήμος Αγίου Νικολάου (Γραφείο Πρωτοβάθμιας Υγείας) σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Λασιθίου.

Στην δράση συμμετείχαν οι εκπαιδευτές : κ. Ιωάννης Ρουκουνάκης Ορθοπαιδικός, Τραυματολόγος MD, MSc με τους συνεργάτες του κ. Μαρία Αλεξάκη Γενικό Ιατρό, κ. Αθανασία Δραγατσίκη νοσηλεύτρια καθώς και οι κ. Έφη Ταβλαδάκη – παιδίατρος, εντατικολόγος MD, PhD Διευθύντρια ΕΣΥ με τους συνεργάτες της κ. Ελευθερία Καψάλη, κ. Δαυίδ Σεμερτζάκη (παιδιάτρους), κ. Ειρήνη Ανδρεαδάκη – νοσηλεύτρια και Κανακουσάκη Μιχαήλ.

Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση εκπαιδεύτηκαν δωρεάν στις βασικές Α΄ Βοήθειες στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και τη χρήση απινιδωτή, ενώ η συγκεκριμένη δράση κατέδειξε για ακόμη μία φορά ότι η γνώση και η εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες μπορούν να κάνουν τη διαφορά, καθώς σε κρίσιμες στιγμές τα πρώτα λεπτά είναι ζωτικής σημασίας και η άμεση αντίδραση μπορεί να σώσει μια ανθρώπινη ζωή.

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Υγείας του Δήμου Αγίου Νικολάου – Ορθοπαιδικός, Τραυματολόγος MD, MSc κ. Ιωάννης Ρουκουνάκης με την συνδρομή των πιστοποιημένων εκπαιδευτών παρουσίασαν με κατανοητό και πρακτικό τρόπο τις βασικές αρχές παροχής πρώτων βοηθειών και την τεχνική ΚΑΡΠΑ, ενώ μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης ανέφερε : «Η συμμετοχή και το ενδιαφέρον των πολιτών απέδειξαν για ακόμη μία φορά τη σημασία της ενημέρωσης και της πρόληψης για την προστασία της υγείας όλων μας.

Η μεγάλη προσέλευση δημοτών, ανέδειξε την ανάγκη για ενίσχυση δράσεων πρόληψης και ενημέρωσης σε θέματα δημόσιας υγείας, καθώς όλο και περισσότεροι πολίτες επιθυμούν να είναι προετοιμασμένοι για κρίσιμες καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν στην καθημερινότητα. Μας δίνει επιπλέον δύναμη και ώθηση για να συνεχίσουμε να οργανώνουμε δράσεις προληπτικού χαρακτήρα, που στόχο έχουν την προαγωγή της υγείας των πολιτών».