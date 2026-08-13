Αγιος Νικόλαος: Ενημέρωση της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. για την πιθανή διαρροή λυμάτων στην παραλία «Άμμος»

Σε συνέχεια σχετικής καταγγελίας και με αφορμή αναφορές που περιήλθαν σε γνώση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) πριν από περίπου είκοσι ημέρες, σχετικά με πιθανή διαρροή λυμάτων στην περιοχή της παραλίας «Άμμος», πλησίον της Μαρίνας Αγίου Νικολάου, ο Δήμος Αγίου Νικολάου, μέσω της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν., ενημερώνει τους πολίτες και τους επισκέπτες για τα αποτελέσματα των ελέγχων που έχουν πραγματοποιηθεί.

Από την πρώτη στιγμή, συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. προχώρησαν άμεσα και κατ’ επανάληψη σε αυτοψίες και συστηματικό έλεγχο της ευρύτερης περιοχής, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι σχετικές αναφορές.

Από τη μέχρι σήμερα διερεύνηση προέκυψαν τα ακόλουθα:

Στην περιοχή υφίσταται αγωγός ομβρίων υδάτων, ο οποίος εκβάλλει σε σημείο πλησίον της Μαρίνας Αγίου Νικολάου. Ο συγκεκριμένος αγωγός εξυπηρετεί την απορροή ομβρίων υδάτων από τις οδούς Ακτής Ατλαντίδος, Ιδομενέως, Κοντογιάννη, Ρούσου Καπετανάκη και Γουρνιών και καταλήγει στην οδό Δημοκρατίας. Στη συμβολή των οδών Κοντογιάννη και Ρούσου Καπετανάκη, το δίκτυο συνεχίζει έως την πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου.

Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του συγκεκριμένου αγωγού και των συνδέσεών του, δεν διαπιστώθηκε εισροή ή διοχέτευση λυμάτων στον αγωγό ομβρίων. Ως εκ τούτου, από τους ελέγχους των συνεργείων της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. δεν προέκυψε ένδειξη επικοινωνίας του δικτύου ακαθάρτων με το συγκεκριμένο δίκτυο ομβρίων.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας διερεύνησης εντοπίστηκαν διαρροές από το δίκτυο ύδρευσης, οι οποίες έχουν ήδη αποκατασταθεί. Παραμένει μία πολύ μικρής έκτασης διαρροή ύδρευσης, της οποίας ο ακριβής εντοπισμός βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Τα συνεργεία της Επιχείρησης συνεχίζουν τις εργασίες διερεύνησης, με στόχο τον εντοπισμό και την πλήρη αποκατάστασή της.

Διευκρινίζεται επίσης ότι, λόγω της φύσης και της χρήσης του συγκεκριμένου αγωγού, σε αυτόν καταλήγουν, πέραν των ομβρίων υδάτων, και νερά από τον καθαρισμό εξωτερικών χώρων, όπως αυλές και μπαλκόνια, κατά μήκος των οδών που εξυπητεί. Κατά τις αυτοψίες και τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν δεν διαπιστώθηκε ιδιαίτερη δυσοσμία ούτε χαρακτηριστική οσμή που να παραπέμπει σε λύματα.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. συνεχίζει να παρακολουθεί συστηματικά την ορθή λειτουργία τόσο του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων όσο και του δικτύου ομβρίων στην περιοχή, καθώς και στο σύνολο της αρμοδιότητάς της. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιοδήποτε πρόβλημα, η Επιχείρηση θα προχωρήσει άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για την αντιμετώπισή του και, όπου απαιτείται, στην αντίστοιχη ενημέρωση των πολιτών.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. παραμένει στη διάθεση των πολιτών και των επισκεπτών για κάθε σχετική αναφορά ή πληροφορία, με σταθερή προτεραιότητα την προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και της ποιότητας των υδάτων της περιοχής.