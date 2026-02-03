Αγιος Νικόλαος: Έναρξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ελλιμενισμού για το έτος 2026

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, μέσω του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, καλεί τους ιδιοκτήτες σκαφών που ενδιαφέρονται να ελλιμενιστούν στην Λίμνη, στον Όρμο και στον Λιμένα του Αγίου Νικολάου, όπως μεταβούν από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, προκειμένου να καταθέσουν αίτηση ελλιμενισμού για το έτος 2026.

Καταληκτική προθεσμία για κατάθεση αίτησης ελλιμενισμού ορίζεται η 27η Φεβρουαρίου 2026.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την αριθμ. 3113.11/48682/21/6-7-2021, παρέχεται η δυνατότητα εκπτωσης στα τέλη ως εξής:

Εκπτωση προπληρωμής 12 μηνών ίση με 40% επί των τελών.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου

Αγαπητός Δημήτρης