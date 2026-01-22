CAFE MELI
Αγιος Νικόλαος: Εκλάπη μηχανή από κεντρικό σημείο της πόλης – Προσήχθησαν και άτομα

Κλοπή δίκυκλης μηχανής σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (22/01) στην περιοχή της οδού Ρούσσου Καπετανάκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, άγνωστοι έκλεψαν τη μηχανή υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με τον ιδιοκτήτη να αντιλαμβάνεται την κλοπή και να ειδοποιεί άμεσα τις Αρχές.

Έπειτα από συντονισμένες αναζητήσεις, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν την μηχανή μετά από λίγη ώρα στην οδό Λάτους, έξω από το κτίριο της ΔΕΗ.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε προσαγωγή ατόμων, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες της κλοπής και να διαπιστωθεί τυχόν εμπλοκή τους στο περιστατικό.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

