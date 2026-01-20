Άγιος Νικόλαος: Ειδική δημόσια συνεδρίαση για τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής

Την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026 στις 18:00 στο Πολύκεντρο Αγίου Νικολάου (κινηματοθέατρο REX) θα πραγματοποιηθεί ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής.
