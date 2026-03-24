Αγιος Νικόλαος: Δυο τροχαία ατυχήματα μέσα σε τριάντα λεπτά

Δύο τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν στον Άγιο Νικόλαο, και τα δυο λόγω ολισθηρότητας του οδοστρώματος.

Το πρώτο ατύχημα καταγράφηκε στην περιοχή Λενικά, όπου ένα Ι.Χ. όχημα εξετράπη της πορείας του εξαιτίας της ολισθηρότητας του δρόμου. Από το περιστατικό προκλήθηκαν υλικές ζημιές, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός.

Το δεύτερο τροχαίο σημειώθηκε στην οδό Κοζάνης, όταν οδηγός Ι.Χ. έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, επίσης λόγω της ολισθηρότητας, με αποτέλεσμα να παρασύρει και να στριμώξει μία πεζή γυναίκα ανάμεσα σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Η γυναίκα τραυματίστηκε από τη σύγκρουση και στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο την παρέλαβε και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου.

Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή στους οδηγούς λόγω των επικίνδυνων συνθηκών στο οδικό δίκτυο.