CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Αγιος Νικόλαος: Δυο τροχαία ατυχήματα μέσα σε τριάντα λεπτά

24 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 24/03/2026
Less than a minute
Palermo TECH HUB
Cosmos

Δύο τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν στον Άγιο Νικόλαο, και τα δυο λόγω ολισθηρότητας του οδοστρώματος.

Το πρώτο ατύχημα καταγράφηκε στην περιοχή Λενικά, όπου ένα Ι.Χ. όχημα εξετράπη της πορείας του εξαιτίας της ολισθηρότητας του δρόμου. Από το περιστατικό προκλήθηκαν υλικές ζημιές, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός.

ΧΡΥΣΟΣ

Το δεύτερο τροχαίο σημειώθηκε στην οδό Κοζάνης, όταν οδηγός Ι.Χ. έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, επίσης λόγω της ολισθηρότητας, με αποτέλεσμα να παρασύρει και να στριμώξει μία πεζή γυναίκα ανάμεσα σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Η γυναίκα τραυματίστηκε από τη σύγκρουση και στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο την παρέλαβε και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου.

NOVA

Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή στους οδηγούς λόγω των επικίνδυνων συνθηκών στο οδικό δίκτυο.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Back to top button