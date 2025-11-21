CAFE MELI
Αγιος Νικόλαος: Δράσεις ευαισθητοποίησης του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας

Δράσεις Ευαισθητοποίησης του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας και του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αγίου Νικολάου με αφορμή την 25η Νοεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (25 Νοεμβρίου), το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας και το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίου Νικολάου διοργανώνουν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού στις 21-24-25/11 & 3-4/12/ 2025.

Τα στελέχη των κοινωνικών δομών Φωτεινή Καπαράκη (κοινωνική λειτουργός του Κέντρου Κοινότητας) και Νίκος Αντωνού (κοινωνικός λειτουργός του τμήματος κοινωνικής προστασίας & παιδείας) σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Αγίου Νικολάου (20/11), παρουσία του αντιδημάρχου Κοινωνικής Μέριμνας & Στήριξης ΑμεΑ Αντώνη Μαυρή και της αναπλ. προϊσταμένης του Τμήματος Κοινωνικής προστασίας και Παιδείας Λέτας Τσάκωνα που έχει αναλάβει την διοργάνωση, ανακοίνωσαν το πρόγραμμα των δράσεων που θα αναληφθούν με στόχο την ανάδειξη του μηνύματος ισότητας, αλληλεγγύης και μηδενικής ανοχής απέναντι σε κάθε μορφή βίας καλώντας παράλληλα τους συμπολίτες να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί αφού η στήριξη τους αποτελεί πολύτιμη συμβολή στην κοινή προσπάθεια για την εξάλειψη του φαινομένου αυτού.

Συγκεκριμένα στις 21 Νοεμβρίου οι κοινωνικοί λειτουργοί του δήμου Αγίου Νικολάου – που έχουν ήδη ετοιμάσει ραδιοφωνικό spot για την παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών – θα παραχωρήσουν συνέντευξη σε τοπικό σταθμό απαντώντας σε ερωτήσεις ακροατών, στις 24/11 θα πραγματοποιήσουν ενημέρωση στις υπηρεσίες του Δήμου διανέμοντας έντυπο ενημερωτικό υλικό, ενώ στις 25/11 από τις 10:00 – 14:00 σύμφωνα με το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί «streetwork» στην κεντρική πλατεία Αγίου Νικολάου με διανομή ενημερωτικού υλικού σχετικά με την παγκόσμια ημέρα. Στην δράση αυτή θα ακουστούν ηχητικά μηνύματα που έχουν όπως σημειώσαμε ηχογραφηθεί ειδικά για την ημέρα αυτή, ενώ θα προβάλλονται αφίσες – banner στους ψηφιακούς πίνακες της ΔΑΕΑΝ.

Ακολούθως στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2025 θα πραγματοποιηθούν ομιλίες στα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η) Αγίου Νικολάου- Νεάπολης από την κ. Ρίτα Μαρνέλλου κοινωνική λειτουργό Mcs, σχολική ψυχολόγο, Συστημική/οικογενειακή θεραπεύτρια με θέμα σχετικό με την Παγκόσμια Ημέρα.

Να σημειώσουμε ότι οι παραπάνω δράσεις έχουν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης.

