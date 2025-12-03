CAFE MELI
Αγιος Νικόλαος: Δωρεάν καυσόξυλα σε δημότες και μόνιμους κατοίκους

Στο πλαίσιο της κοινωνικής του ευαισθητοποίησης και με γνώμονα τη στήριξη των ευάλωτων και όλων των νοικοκυριών του δήμου, ο Δήμος Αγίου Νικολάου συνεχίζει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τη δράση δωρεάν διάθεσης καυσόξυλων στους δημότες και τους μόνιμους κατοίκους του.

Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην κάλυψη βασικών αναγκών θέρμανσης των κατοίκων κατά τη χειμερινή περίοδο, συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην ανακούφιση των οικογενειών.

Η ποσότητα των ξύλων προέρχεται από τις εργασίες που πραγματοποιούνται το τελευταίο διάστημα στον Δήμο, όπως κλαδέματα και κοπή ασθενών δέντρων.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025:

-μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Δήμου: https://www.agiosnikolaos.gr/free-wood-sharing/  (η πλατφόρμα θα ανοίξει από τις 4/12)

-τηλεφωνικά στο: 28413 – 40100

Κάθε δικαιούχος θα παραλαμβάνει ποσότητα καυσόξυλων αντίστοιχη με τη χωρητικότητα του πορτ μπαγκάζ ενός επιβατικού αυτοκινήτου, μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου αποθέματος.

Τρόπος διανομής

Η διανομή θα πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, στον χώρο του πάρκινγκ του Δημαρχείου, στην περιοχή Ξηροκάμπου, μετά από σχετική συνεννόηση με την υπηρεσία.

Προτεραιότητα θα δοθεί στους ωφελούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Τον συντονισμό της δράσης έχει ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Γιώργος Μπελούκας.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης ευχαριστεί θερμά το προσωπικό της υπηρεσίας για τη συμβολή του στην υλοποίηση της δράσης.

Επιπλέον, θα υπάρξει νέος προγραμματισμός, προκειμένου να διατεθούν και άλλες ποσότητες καυσόξυλων, αναλόγως με τα υλικά που θα συγκεντρώνονται από τα συνεχιζόμενα κλαδέματα σε όλο τον δήμο, ώστε να ικανοποιηθούν νεότερες αιτήσεις.

