Αγιος Νικόλαος: Δοκιμαστική ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγίου Νικολάου ενημερώνει τους πολίτες ότι:

Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 5325/1/50 – ιγ’/15-09-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας ΠΑΜ-ΠΣΕΑ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025 και στο πλαίσιο της Άσκησης ΤΑΜΣ «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25», θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική ενεργοποίηση του συνόλου των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, σε όλη την επικράτεια και ειδικότερα στην Περιφέρεια Κρήτης, όπως παρακάτω: