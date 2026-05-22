Αγιος Νικόλαος: Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η παύση της διοικήτριας των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων

Η απομάκρυνση της Ευαγγελίας Φανουράκη από τη διοίκηση των διασυνδεόμενων νοσοκομείων Λασιθίου οριστικοποιήθηκε με τη δημοσίευση της σχετικής υπουργικής απόφασης στο ΦΕΚ στις 20 Μαΐου 2026.

Το Υπουργείο Υγείας προχώρησε στην πρόωρη λήξη της θητείας της ως κοινής διοικήτριας του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου και του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νεάπολης «Διαλυνάκειο».

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο ΦΕΚ, η απόφαση βασίστηκε σε ενημερωτικό σημείωμα του διοικητή της 7ης ΥΠΕ Κρήτης και σε πόρισμα Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, τα οποία καταγράφουν ότι δεν επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν τεθεί, ενώ υπάρχουν και ενδείξεις ότι τα καθήκοντά της δεν ασκήθηκαν με τον προβλεπόμενο νόμιμο τρόπο.

Το Υπουργείο επικαλείται επίσης την ανάγκη διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας του νοσοκομείου ως έναν ακόμη λόγο για την απομάκρυνσή της πριν από τη λήξη της θητείας της.

Η υπόθεση είχε ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις στο Λασίθι, καθώς το τελευταίο διάστημα βρισκόταν στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης σχετικά με τη λειτουργία και τη διοίκηση των νοσοκομειακών μονάδων της περιοχής.

Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ