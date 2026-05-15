Ο Αγιος Νικόλαος διατηρεί την πρώτη θέση στην Κρήτη με 27 Γαλάζιες Σημαίες – Μοναδική βραβευμένη τουριστική μαρίνα του νησιού η Μαρίνα Αγίου Νικολάου

Με ακόμη μία σημαντική διάκριση για τις παραλίες και τις υποδομές του επιβεβαιώνει ο Δήμος Αγίου Νικολάου τη σταθερή πρωταγωνιστική του παρουσία στον τομέα της ποιότητας και της περιβαλλοντικής διαχείρισης, καθώς συγκαταλέγεται και φέτος ανάμεσα στους κορυφαίους Δήμους της χώρας στο πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία».

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), Εθνικού Χειριστή του Διεθνούς Προγράμματος «Γαλάζια Σημαία» στη χώρα μας, ο Δήμος Αγίου Νικολάου βραβεύτηκε για το 2026 με 27 Γαλάζιες Σημαίες στις ακτές του, κατακτώντας την πρώτη θέση στην Κρήτη και την τρίτη πανελλαδικά μεταξύ των Δήμων με τις περισσότερες βραβεύσεις.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου είναι από τους πρώτους Δήμους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για περισσότερα από 35 χρόνια μέσω και των δημοτικών εταιρειών του και της ΔΑΕΑΝ, με τη δυναμική συμμετοχή και του ιδιωτικού τομέα.

Στη φετινή αναγγελία, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Μαΐου 2026 το Ploes Floating Venue στο Π. Φάληρο Αττικής παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας, θεσμικών φορέων και ηγετικών στελεχών του τουριστικού κλάδου, παραβρέθηκε εκ μέρους του Δήμου Αγίου Νικολάου ο πρόεδρος της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν.) κ. Γιώργος Αστρουλάκης.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η τιμητική διάκριση της παραλίας του Αλμυρού για τη συμπλήρωση 35 ετών συνεχούς κατάκτησης της Γαλάζιας Σημαίας, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική προσήλωση του Δήμου στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς κατοίκους και επισκέπτες.

Στο σύνολο των 624 ακτών που βραβεύτηκαν στην Ελλάδα – η οποία διατηρεί και φέτος τη 2η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες – ο Δήμος Αγίου Νικολάου αύξησε τις βραβευμένες ακτές του από 26 το 2025 σε 27 το 2026, με νέα προσθήκη την παραλία του Μπούφου στο Σίσι, διατηρώντας την πρώτη θέση σε επίπεδο Κρήτης και την τρίτη πανελλαδικά σε αριθμό Γαλάζιων Σημαιών.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι ο Άγιος Νικόλαος παραμένει η μοναδική πρωτεύουσα νομού στην Κρήτη με Γαλάζιες Σημαίες σε παραλίες εντός του αστικού ιστού.

Παράλληλα, η Μαρίνα Αγίου Νικολάου αποτελεί και φέτος τη μοναδική τουριστική μαρίνα στην Κρήτη που βραβεύτηκε με Γαλάζια Σημαία και μία από τις μόλις 17 Μαρίνες που διακρίθηκαν συνολικά σε ολόκληρη τη χώρα.

Όπως αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν.) κ. Γιώργος Αστρουλάκης:

«Η διατήρηση της πρώτης θέσης στην Κρήτη και η αύξηση των βραβευμένων ακτών του Δήμου Αγίου Νικολάου αποτελούν αποτέλεσμα μιας διαχρονικής και συλλογικής προσπάθειας. Η φετινή προσθήκη της παραλίας του Μπούφου στο Σίσι στις βραβευμένες ακτές του Δήμου επιβεβαιώνει ότι συνεχίζουμε σταθερά την προσπάθεια αναβάθμισης και προστασίας του παραλιακού μας μετώπου.

Ιδιαίτερη σημασία έχει για εμάς και η βράβευση της παραλίας του Αλμυρού για 35 συνεχόμενα χρόνια, καθώς και το γεγονός ότι η Μαρίνα Αγίου Νικολάου παραμένει η μοναδική βραβευμένη μαρίνα στην Κρήτη».

Ο κατάλογος με τις βραβευμένες ακτές

Αναλυτικά οι 27 ακτές του Δήμου Αγίου Νικολάου που βραβεύτηκαν με Γαλάζια Σημαία είναι οι εξής:

Αγ. Νικόλαος 1/St. Nicolas Bay

Αγ. Νικόλαος 2/Minos Palace

Αγ. Νικόλαος 3/Minos Beach

Αγ. Παντελεήμονας

Αλμυρός

Άμμος/Μαρίνα

Άμμος/Δημοτική

Αμμουδάρα

Αμμούδι/Niko Seaside Resort & InterContinental Crete

Δρήρος/Domes of Elounda

Ελούντα/Porto Elounda

Ελούντα 1/Elounda Blu

Ελούντα/Elounda Mare

Καραβοστάσι

Κιτροπλατεία

Μιραμπέλλο/Wyndham Grand Crete Mirabello Bay

Μπούφος

Πηγαϊδάκια Ελούντας/Elounda Village

Πήλος/Istron Bay

Πλάκα/Phaea Blue

Πόρος 1/Elounda Bay Palace

Πόρος 2/Elounda Beach

Σπηλιάδα/Kalimera Kriti

Σχίσμα

Χαβάνια 1/Candia Park Village

Χαβάνια 2

Χιόνα

Το Πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία»

Η «Γαλάζια Σημαία» είναι το πλέον αναγνωρίσιμο και διαδεδομένο διεθνώς οικολογικό σύμβολο ποιότητας στον κόσμο για ακτές, μαρίνες και τουριστικά σκάφη. Απονέμεται από το 1987, με την προϋπόθεση να πληρούνται τα αυστηρά κριτήρια του Προγράμματος. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βράβευση μίας ακτής με τη «Γαλάζια Σημαία», είναι η «Εξαιρετική» ποιότητα υδάτων. Καμία άλλη διαβάθμιση της ποιότητας, ακόμα και «Καλή», δεν είναι αποδεκτή από το Πρόγραμμα. Η βράβευση έχει διάρκεια ενός έτους.

Πρέπει επιπλέον να τηρούνται και τα υπόλοιπα από τα συνολικά 33 κριτήρια για τις ακτές (38 για τις μαρίνες και 51 για τα σκάφη), τα οποία αφορούν καθαριότητα, οργάνωση, πληροφόρηση, ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών, προστασία του φυσικού πλούτου της ακτής και του παράκτιου χώρου και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Τα μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία παγκοσμίως δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη «Γαλάζια Σημαία» όταν επιλέγουν τους προορισμούς που προτείνουν στους πελάτες τους, ως εγγύηση των υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που προσφέρονται στην ακτή, αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.