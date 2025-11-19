CAFE MELI
Γρηγόρης

Αγιος Νικόλαος, Χριστούγεννα: Πρόσκληση συμμετοχής σε Συλλόγους, Ομάδες, Φορείς

19/11/2025
Από τις 20 Δεκεμβρίου 2025 έως και τις 5 Ιανουαρίου 2026, ο χώρος του  «Ειρηνοδικείου» Αγίου Νικολάου γίνεται το «Σπίτι του Αϊ Βασίλη» ένας δημιουργικός, φωτεινός και ζεστός χώρος για τα παιδιά και τις  οικογένειες τους.

Στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου μας, σας καλούμε να συμμετάσχετε με εργαστήρια, δράσεις και δημιουργικές απασχολήσεις που θα προσφέρονται καθημερινά τις πρωινές (11:00–13:00) αλλά και τις απογευματινές ώρες (17:00–20:00).

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε: μικρά παιδιά, εφήβους, αλλά και σε ανθρώπους τρίτης ηλικίας και στοχεύουν στη δημιουργία ενός χώρου ανοιχτού και φιλόξενου ιδιαίτερα την εορταστική περίοδο.

Περιμένουμε τις προτάσεις σας για να διαμορφώσουμε από κοινού το πρόγραμμα αλλά και τις δράσεις που θα φιλοξενηθούν στο «Ειρηνοδικείο» Αγίου Νικολάου.

Σας προσκαλούμε να διαμορφώσουμε μαζί ένα δημιουργικό και συμμετοχικό χριστουγεννιάτικο χώρο!

Με εκτίμηση

Η Αντιδήμαρχος

Πολυχρονάκη Γεωργία

